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  4. Reha Muhtar entübe edildi... Deniz Uğur canlı yayında çıldırdı! "Nilüfer kızını aradı ve..."

Reha Muhtar entübe edildi... Deniz Uğur canlı yayında çıldırdı! "Nilüfer kızını aradı ve..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.08.2024 14:46
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Reha Muhtar evinde düşüp yoğun bakıma alındıktan sonra Deniz Uğur oğluna ulaşamadı. Deniz Uğur'un iddiasına göre Reha Muhtar'ın eski sevgilisi Nilüfer ve evlat edindikleri kızı Ayşe oğlunu alıkoydu. Deniz Uğur canlı yayında sinirlenerek yaşananlar anlattı.

Reha Muhtar entübe edildi... Deniz Uğur canlı yayında çıldırdı! "Nilüfer kızını aradı ve..."

Reha Muhtar’ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur, velayeti babasında olan oğluna ulaşamıyor. Reha Muhtar'ın düşüp entübe edilmesinden sonra Deniz Uğur oğluna ulaşmaya çalıştı ancak bir türlü ulaşamadı.

Muhtar’ın tedavisi hastanede devam ederken velayeti babası Muhtar'da olan Poyraz iddiaya göre şarkıcı Nilüfer ve evlat edindiği kızı Ayşe Yumlu tarafından alıkonuldu.

Deniz Uğur bu iddia sonrası suç duyurusunda da bulundu. Beyaz TV'ye bağlanan Deniz Uğur çileden çıktı.

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"NİLÜFER KİM?" DİYEREK SİTEM ETTİ

Oyuncu isyan ederek "Hastaneye gidiyorum Ayşe Nazlı hastaneden çıkarıyor çocuğu nereye gittiler diyorum bilmiyoruz diyorlar oradaki yetkililer. Hastane nasıl o sırada kolluk kuvvetlerini çağırmıyor. Baba entübe vaziyette çocuğu himaye edemeyecek durumda Ayşe Naz'ın hiçbir yasal yetkisi yok alıyor çocuğu telefonunu da kapattırıyor bana oradaki görevliler söyledi; Nilüfer kızını aradı ve Poyraz'ın telefonunu kapattırdı dediler. Bu insanlar neyin peşinde ben anlamıyorum. Çocuğum benim yanıma gelmek istemiyorsa da devletin oğlumu güvende tutmasını istiyorum" dedi.

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Ünlü isim konuşmasına devam ederek "Nilüfer kim? Ayşe Nazlı yasal olarak Nilüfer'in kızı. Suçludur çocuğu götürme yetkisi yoktur" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Uğur Reha Muhtar
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