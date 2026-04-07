Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Geçen yıl yüzde 0’dı! Bursa’da barajlar doldu, kapaklar açıldı

Bursa'da geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle alarm veren barajlar, bu yıl yağan yağmur ve Uludağ'daki yoğun kar yağışıyla doldu. Geçen yıl su seviyesinin yüzde 0'a kadar düştüğü kentte, baraj doluluk oranı yüzde 95'ün üzerine çıkarken, Çınarcık Barajı'nın ardından Doğancı Barajı'nın da kapakları açıldı.

Gökçen Kökden

Kış aylarında etkili olan yağışlar, Bursa genelinde su kaynaklarını yeniden canlandırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, uzun yıllar şubat ayı ortalaması 75 kilogram olan Bursa'ya bu yıl aynı dönemde 129 kilogram yağış düştü. Yağışların etkisiyle barajlar dolarken, dereler de coşkulu şekilde akmaya başladı. Özellikle Uludağ'da Nisan ayına rağmen kar kalınlığının 150 santimetreye ulaşması dikkat çekti. Son yılların en yüksek seviyelerinden biri olarak kayıtlara geçen kar örtüsü, erime süreciyle birlikte barajlara ek su yükü oluşturuyor.

Geçtiğimiz yıl sonbaharda su kesintilerinin yaşandığı Bursa'da, bu yıl su bolluğu yaşanırken, doluluk oranlarının hızla artması ise beraberinde tedirginliği getirdi. Yetkililer, yağışların devam etmesi ve Uludağ'daki kar yükünün erimesiyle birlikte baraj kapaklarının kontrollü bir şekilde açılacağını söyledi.

Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi'nin "Velhasıl Bursa sudan ibarettir" sözünü hatırlatan manzaralar, kentin dört bir yanında kendini gösterirken, Bursa'nın dağı, ovası ve dereleri yeniden suyla buluştu.

Anahtar Kelimeler:
Bursa baraj gölet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.