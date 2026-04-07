Geçen yıl yüzde 0’dı! Bursa’da barajlar doldu, kapaklar açıldı

Kış aylarında etkili olan yağışlar, Bursa genelinde su kaynaklarını yeniden canlandırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, uzun yıllar şubat ayı ortalaması 75 kilogram olan Bursa'ya bu yıl aynı dönemde 129 kilogram yağış düştü. Yağışların etkisiyle barajlar dolarken, dereler de coşkulu şekilde akmaya başladı. Özellikle Uludağ'da Nisan ayına rağmen kar kalınlığının 150 santimetreye ulaşması dikkat çekti. Son yılların en yüksek seviyelerinden biri olarak kayıtlara geçen kar örtüsü, erime süreciyle birlikte barajlara ek su yükü oluşturuyor.

Geçtiğimiz yıl sonbaharda su kesintilerinin yaşandığı Bursa'da, bu yıl su bolluğu yaşanırken, doluluk oranlarının hızla artması ise beraberinde tedirginliği getirdi. Yetkililer, yağışların devam etmesi ve Uludağ'daki kar yükünün erimesiyle birlikte baraj kapaklarının kontrollü bir şekilde açılacağını söyledi.

Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi'nin "Velhasıl Bursa sudan ibarettir" sözünü hatırlatan manzaralar, kentin dört bir yanında kendini gösterirken, Bursa'nın dağı, ovası ve dereleri yeniden suyla buluştu.