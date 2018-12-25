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Geçen yılbaşı Milli Piyango'dan milyonlar kazandı! Ama sırrı hala çözülemedi...

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
YAŞAM  | 25.12.2018 12:06 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresi'nin geçen yılbaşı 61 milyon liralık büyük ikramiyesini kazanan 4 kişiden biri olan Ordu'daki çeyrek bilet talihlisi, 2019 yılbaşına sayılı günler kala hala sırrını koruyor. Vatandaşlar, 15 milyon 250 bin liralık ikramiyesini tahsil eden talihlinin bileti satın aldığı bayiye yoğun ilgi gösteriyor.

Geçen yılbaşı Milli Piyango'dan milyonlar kazandı! Ama sırrı hala çözülemedi...

Milli Piyango İdaresi’nin yılbaşı gecesi 61 milyon liralık büyük ikramiyesi, çeyrek bilete isabet etti. Biletlerden birinin Ordu’da satıldığı açıklandı. İsmini açıklamayan talihli, Milli Piyango İdaresi’ne başvurarak 15 milyon 250 bin liralık ikramiyesini aldı. 2019 yılbaşına sayılı günler kala talihli sırrını korurken, vatandaşlar, biletin satıldığı bayiye yoğun ilgi gösteriyor.

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Ordu’da, 2003 yılında Perşembe ilçesinde bir banka şubesinde çaycılık yapan Hayri Kaya, Sayısal Loto’da şanslı 6 numarayı bilerek 844 bin lira büyük ikramiyeyi kazanmıştı.

Şans oyunları bayi işletmecisi İnci Çıplak, geçen yıl büyük ikramiyenin kendi bayilerinden satılan bilete isabet ettiğini söyledi. Vatandaşların kendilerine büyük rağbet gösterdiğini kaydeden İnci Çıplak, şöyle konuştu:

"30 yıldır Ordu’da şans dağıtıyoruz. Geçen yılın en büyük ikramiyesi bizim bayiden çıkmıştı. Talihliyle tanışamadık, kendisini göremedik ama Ordu’da bir esnaf olduğundan haberdar olduk. İkramiyesini almış. Bu sene toplam ikramiye 70 milyon lira olacak. Umarız bu senede buradan çıkar. Çeyrek bilete çıkarsa dörde bölünmüş oluyor, farklı illere çıkıyor. Milli Piyango’dan haber aldık, geçen seneki talihli gidip parayı almış" dedi.

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Talihli bayi olduklarını duyanların gelip bilet aldığını vurgulayan İnci Çıplak, "Aslında bizim bayimiz çok büyük ikramiye veriyor. Yılın başına doğru kazı kazanın da büyük ikramiyesini biz vermiştik. Samsun’dan aldığımız kazı kazana çıkmıştı. Samsun’dan aldığımız bilete büyük ikramiye çıktı. Şans satmaya devam ediyoruz" diye konuştu. (DHA)

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