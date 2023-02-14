Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yok mu? Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman? 14 Şubat 2023 Star Tv yayın akışı

Star Tv'nin sevilen dizisi Gecenin Ucunda bu akşam Star Tv'nin yayın akışında yer almıyor. Dizinin takipçileri ise yeni bölümün ne zaman ekrana geleceğini merak ediyorlar. Bu kapsamda konuya dair araştırmalar da hız kazandı. Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman? İşte, 14 Şubat 2023 Star Tv yayın akışı...
Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranda olmayacak. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı hakkında ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında net bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.
Macide, Kazım’ın Ankara’ya onsuz gidişine çok bozulmuş, aklı onda kalmıştır. Ayrıca Kazım’ın yanında sadece Nazlı’nın olması, Macide’yi iyice huzursuz etmiştir. Kocasını çok kıskanan, artık Nazlı’nın tavırlarına pabuç bırakmak istemeyen Macide harekete geçer. Sürpriz bir kararla Ankara’ya ikisinin yanına gider. Nazlı ise Macide’nin varlığından hiç memnun olmaz. Acaba Macide, sinirlerine hakim olup Nazlı tehdidini bertaraf edebilecek midir? Diğer taraftan Kazım ise Macide’nin Nejat’la olan arkadaşlığını tehlikeli bulmaktadır. Ancak Kazım, Macide’den daha soğukkanlı hareket ederek Nejat’a güç gösterisi yapmak için kolları sıvayacak ve evliliğine sahip çıkacaktır.
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