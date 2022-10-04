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Gecenin Ucunda dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Gecenin Ucunda oyuncu kadrosunda

04.10.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gecenin Ucunda dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Gecenin Ucunda çarşamba akşamı başlıyor.Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği dizinin kadrosunda ünlü isimler yer alıyor. Gecenin Ucunda dizisinde Neslihan Atagül Doğulu Macide karakterine hayat verecek. Peki, Gecenin Ucunda dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Gecenin Ucunda dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Gecenin Ucunda oyuncu kadrosunda

Gecenin Ucunda dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Gecenin Ucunda dizisi yeni bölümleri ile her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Gecenin Ucunda dizisi oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder gibi isimler bulunuyor.
GECENİN UCUNDA DİZİSİ OYUNCULARI
Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür’a ait ‘Gecenin Ucunda’nın oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.
GECENİN UCUNDA DİZİSİ KONUSU
Peride Celal’in “Yazdığım en güzel aşk romanı” dediği eserde aşka sırtını çevirip kendisine ve çocuğuna yeni bir hayat yaratıp insanca bir dünyaya kavuşmak çabasında olan Macide’nin etkileyici öyküsü konu ediliyor.
Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor., Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.

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