Gecenin Ucunda dizisine reyting şoku! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftini üzecek haber…

Gecenin Ucunda dizisi her hafta çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkacak. Sevilen çift Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu’nun da oyuncuları arasında yer alan Gecenin Ucunda’dan üzücü haber geldi. Dizi ilk bölümünde reyting sonuçlarında istenilen sonucu alamadı. İşte 5 Ekim reyting sonuçları

Sonuçlara göre Total puan türünde Kuruluş osman birinci, MasterChef Türkiye beşinci, O Kız sekizinci, Bir Peri Masalı ise dokuzuncu sırada yer aldı. Gecenin Ucunda ise ilk ona giremedi.

İKİ PUAN TÜRÜNDE DE SEKİZİNCİ SIRADA

AB puan türünde Kuruluş Osman birinci, MasterChef Türkiye ikinci, Gecenin Ucunda sekizinci, Bir Peri Masalı ise dokuzuncu, O Kız onuncu sırada yer aldı

ABC puan türünde Kuruluş Osman birinci sırada, MasterChef Türkiye ikinci sırada, O Kız yedinci, Gecenin Ucunda sekizinci, Bir Peri Masalı dokuzuncu sırada yer aldı.



