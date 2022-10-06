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  4. Gecenin Ucunda dizisine reyting şoku! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftini üzecek haber…

Gecenin Ucunda dizisine reyting şoku! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftini üzecek haber…

06.10.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gecenin Ucunda dizisi dün akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu’nun yer aldığı dizide Macide ve Kazım’ın hikayesi izleyiciye aktarılacak. Çarşamba akşamları yayınlanacak olan dizinin rakipleri arasında Kuruluş Osman, MasterChef Türkiye, O Kız ve Bir Peri Masalı yer alıyordu. Merakla beklenen reyting sonuçları açıklandı ve ünlü çifti üzen haber geldi.

Gecenin Ucunda dizisine reyting şoku! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftini üzecek haber…

Gecenin Ucunda dizisi her hafta çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkacak. Sevilen çift Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu’nun da oyuncuları arasında yer alan Gecenin Ucunda’dan üzücü haber geldi. Dizi ilk bölümünde reyting sonuçlarında istenilen sonucu alamadı. İşte 5 Ekim reyting sonuçları
Sonuçlara göre Total puan türünde Kuruluş osman birinci, MasterChef Türkiye beşinci, O Kız sekizinci, Bir Peri Masalı ise dokuzuncu sırada yer aldı. Gecenin Ucunda ise ilk ona giremedi.

gecenin-ucunda-oyuncuları

İKİ PUAN TÜRÜNDE DE SEKİZİNCİ SIRADA

AB puan türünde Kuruluş Osman birinci, MasterChef Türkiye ikinci, Gecenin Ucunda sekizinci, Bir Peri Masalı ise dokuzuncu, O Kız onuncu sırada yer aldı
ABC puan türünde Kuruluş Osman birinci sırada, MasterChef Türkiye ikinci sırada, O Kız yedinci, Gecenin Ucunda sekizinci, Bir Peri Masalı dokuzuncu sırada yer aldı.

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Kadir Doğulu Neslihan Atagül Reyting sonuçları
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