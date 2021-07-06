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  4. Geçim sıkıntısından intihar etmişti! Ünlü sanatçı İlyas Tetik'in son anları ortaya çıktı

Geçim sıkıntısından intihar etmişti! Ünlü sanatçı İlyas Tetik'in son anları ortaya çıktı

06.07.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok ünlü ismin müzik yönetmenliğini yapan usta kemanist İlyas Tetik, evinde intihar etti. Tetik'in vefatı sanat camiasını yasa boğarken, Muazzez Ersoy'un bir hafta önce İlyas Tetik'le çektiği videoyu, sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz ve Şevval Sam gibi daha birçok ismin müzik yönetmenliği yapan usta kemanist İlyas Tetik, evinde intihar etti. Tetik'in vefatı, sanat camiasını da yasa boğdu.

"ÇOK KIYMETLİ DOSTUMU KAYBETTİM"

Tetik'in vefatı nedeniyle en büyük şoku yaşayan isimlerden biri de Tetik'in yakın arkadaşı Muazzez Ersoy oldu. Ersoy, sosyal medya hesabından Tetik'in vefatıyla ilgili, "Ne diyeceğimi ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Acı haberi aldığım andan itibaren kendimde değilim. Ben sadece çok kıymetli ve değerli bir üstat bir müzik adamını değil, dostumu, arkadaşımı, ağabeyimi kaybettim"dedi.

1 HAFTA ÖNCE PAYLAŞIM YAPTI

Yakın dostunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'un 28 Haziran'da İlyas Tetik'le videosunu sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Elini Tetik'in omzuna koyan Ersoy'un şunları söylediği duyuluyor: “Çok özleştik. Sizler de özlediniz, bizler de özledik. Seven dostlarımızla bir arada olmayı, onlarla hasret gidermeyi, müziği paylaşmayı. Bayramla beraber TRT müzikteyiz ve devam ediyoruz.”

Diğer yandan, Ersoy'un paylaştığı başka bir videoda, İlyas Tetik'in kemanı eşliğinde şarkı söylediği görülüyor. Ersoy'un "Bayramla beraber TRT müzikteyiz" sözlerini onayladığı görülen usta sanatçının intiharı sevenlerini büyük üzüntüye uğrattı.

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Anahtar Kelimeler:
Muazzez Ersoy
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