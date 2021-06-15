Geçmişe yolculuk! İmparatorluklar şehri İzmit’i tarihi çizimlerle yeniden canlandırdı

Tarih boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği, Roma İmparatorluğu’na da başkentlik yapan "Nikomedia" yani şimdiki adıyla İzmit (Kocaeli), tarih bilimci ve illüstratör Onur Şahna tarafından çizimlerle canlandırılıyor. Üniversite yıllarında başladığı hayal ürünü çizimlerini Prof. Dr. Halil İnalcık’ın teşvikiyle tarihi çizimlere döndüren Şahna, İzmit üzerine yazılan seyahatnamelerde yer bulan gravürleri toplayıp, inceledikten sonra restore edip yeniden çizerek renklendirmeler yaptı. Şahna’nın hayal ürünü olmayan, tamamen gerçeği yansıtan tarihi çizimleri, Kocaeli’de bulunan SEKA Kağıt Müzesi’ndeki salonda sergileniyor. Üniversite yıllarında kendisini İzmit’in tarihine adayan Şahna, 17 yıldır tarihi çizimler yapıyor. Türkiye’de tarihi çizim yapan tek kişi olan Şahna’nın eserleri, uluslararası bilimsel yayınlarda da kullanılıyor. “TEŞVİKİYLE BAŞLADIM” Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamladığını söyleyen Şahna, 2003-2006 yılları arasında ise ünlü tarihçi rahmetli Prof. Dr. Halil İnalcık’ın asistanlığını yaptığını kaydetti. Prof. Dr. Halil İnalcık’ın teşvikiyle tarihi çizimler yapmaya başladığını ifade eden Şahna, "Daha önce hayal ürünü tarihi çizimler yapıyordum. Halil İnalcık bana, işimi profesyonel olarak yapma imkanı verdi. 2005 yılında Venedik’te bir sempozyum için onun erken Osmanlı dönemi ile ilgili çizimlerini yaptım. Karamürsel Bey, Akçakoca Bey, Bitinya dedikleri bizim Kocaeli dediğimiz mıntıkanın fethedilmesi, Osmanlı Devleti’nin kurulması gibi çizimler yaptım. Daha sonra İzmit kalelerini çalışmaya başladım. Bu kapsamda çalışmalara devam ettim. Ardından İzmit’in kuruluşundan, Osmanlı dönemine kadar aşama aşama getirdim" dedi.

“NE KADAR GRAVÜR VARSA HEPSİNİ TOPLADIM” İllüstrasyon çizimlerinin, iki aşamaya ayrıldığını anlatan Onur Şahna, "Birincisi kendi tasarlayıp çizdiklerim. Sikkeler, seyahatnameler, arkeolojik kazı raporları veya literatürde o konuda yapılmış incelemelerin derlemelerinden oluşan bilimsel kurgular. Diğeri de İzmit üzerine tarih boyunca seyahatnamelerde yer bulmuş gravürler. Ne kadar gravür varsa hepsini tek tek buldum. İnceledim, restore ettim, yeniden çizdim ve renklendirdim" diye konuştu. “TARİHİ VERİ SADECE BU ÇİZİMDE VAR” Seyahatnamede yer alan 1745 yılının İzmit’ini resmeden çiziminin önemini anlatan Şahna, "Halil İnalcık da bu çizime çok kıymet veriyordu. İzmit’in tarihi yapılarına ilişkin 19. yüzyıl öncesine dair elimizdeki tek kayıt, Matrakçı Nasuh Efendi’nin 1534 tarihli minyatürüydü. Minyatür sanatı perspektif içermez, 3 boyutlu yapılar içermez. Biraz durumu betimleyen çizimlerdir. Onun üzerinden kıymetlendirme yapmak, tarihi yapıları anlamak çok güçtü. Ama bu çizim, bunu büyük ölçüde giderdi. İzmit’in iç kalesini, Roma döneminden kalma surlarını, yine Yavuz Sultan Selim zamanında ihya edilen, geliştirilen tersane, 4. Murat’ın av köşkünü daha doğrusu Kasr-ı Humayün’un çizimleri bulunuyor. Bunlar tarihi veri olarak sadece bu çizimde var. 4. Murat’ın yaptırdığı sarayın başka bir görseli yok, minyatürü yok. Pertev Paşa Külliyesi’nin de en önemli kayıtlarından biri bu çizim. Çünkü külliyeyi tam haliyle kervansarayıyla, hamamıyla, imarethanesiyle anlatıyor. Bu tarihsel kıymeti olduğu için bu çizime daha çok önem gösterildi" şeklinde konuştu.