Sivas’ta bin yıllık Osmanlı geleneği tek başına sürdüren Abdurrahman Çiftçi, yurt dışına ürünlerini gönderiyor

Sivas’ta yaşayan 59 yaşındaki Abdurrahman Çiftçi, çocukluk dönemlerinde babasıyla birlikte gittiği göl kenarından topladıkları otlarla hasır yastık ve minder yaparak mesleğine ilk adımını attı. Yaklaşık 55 yıldır hasırdan yastık ve minder yaparak Osmanlı geleneğini sürdüren Çiftçi, küçük yaşlarda başladığı mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Abdurrahman Çiftçi kent merkezinde bulunan 37 metrekarelik dükkanında yaptığı hasır yastık ve minderleri yurt içi ve yurt dışından birçok yere gönderiyor. Çiftçi’nin Gaziantep’ten getirttiği kilim ve halıları özenle yapılan çalışmaların ardından birbirinden güzel yastık ve minderlere dönüşüyor. Sivas’ta mesleğinin son temsilcisi olan Abdurrahman Çiftçi, mesleğin yaşatılması için aradığı çırağı da bulamıyor.

HALI VE KİLİMLERİ İL DIŞINDAN GELİYOR

Hasır yastık ve minder yapan Abdurrahman Çiftçi, minder ile yastıkların kilim ve halılarının başka illerden getirttiğini belirterek, “Hasır yastıkcılık benim baba mesleğim. Osmanlı döneminden kalma şark köşesi olarak baba mesleğini sürdürmekteyim. Geçimimi böyle sağlıyorum. Çocukluktan beri göllerde otunu biçerdik, kuruturduk, telis kanaviçe dediğimiz kumaşa doldururduk, sırmasını yapardık sonra gerek yüzlü gerek yüzsüz olarak halılara çekerdik, yüz takardık. Bu şekilde köylerde şehirlerde şark köşesi olarak kullanmak isteyenlere satışını yapıyorduk. Yapılması kalıp olarak daha önceleri otları kendimiz biçiyorduk şimdi hazır getirtiyoruz. Halısını ve kumaşını diğer şehirlerden getirtiyoruz. Burada kendim biçiyorum, dikiyorum hazır şekilde satışa sunuyorum’’ dedi.