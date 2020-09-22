Geçmişin hesapları gün yüzüne çıkacak: Yüzleşme konusu

Kalender Kasabası'nın en zengin insanı Fikret'in kızı aniden ortadan kayboluyor. Tüm aramalara rağmen kızının bulunmaması üzerine inzivaya çekilen Fikret, 15 yıl sonra ciddi maddi sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Topraklarını satmak üzereyken Gonca'nın ilk aşkı olan ve oğlu gibi sevdiği Ömer'i Fransa'dan çağırıyor. Vekaletini Ömer'e veren Fikret'in arazilerine kasabanın iki zengin adamı talip oluyor. Aniden ortaya çıkan esrarengiz bir kadının da arazilere talip olmasıyla her şey değişiyor ve saklı kalan her şey birer birer açığa çıkıyor. İşte 15 yıllık sırları ve gizemleri gün yüzüne çıkaran Yüzleşme konusu ve oyuncuları hakkında merak edilen tüm detaylar... Yüzleşme Dizisi Konusu Kasabanın en zengin insanı Fikret Kalenderoğlu'nun kızı Gonca bir gün aniden ortadan kayboluyor ve tüm aramalara rağmen bulunamıyor. Kızının kaybından çok etkilenen Fikret kendini dış dünyaya kapatıyor. 15 yıl sonra yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle arazilerini satmanın eşiğine geliyor ve oğlu gibi sevdiği Ömer'i Fransa'dan çağırıyor. Kasabanın diğer zenginlerinden Halil ve Battal'ın almak istediği arazilerin vekaletini Ömer'e veriyor. Kasabaya aniden gelen Masal adındaki esrarengiz kadının da arazilere talip olmasıyla her şey değişiyor. Masal'ın gelmesi kasabadaki tüm dengeleri sarsıyor ve 15 yıldır saklanan bütün sırlar teker teker ortaya çıkıyor.

Yüzleşme Dizisi Karakterleri / Oyuncuları İşte Yüzleşme oyuncuları ve dizide canlandırdıkları karakterler: Masal (Hande Doğandemir) Kendine güvenen, zeki ve planlı bir kız. Güçlü bir karaktere sahip. Genç yaşta başarılı bir iş kadını olan Masal, aynı zamanda büyük bir oteller zincirinin de varisi. Fikret'in arazilerini almak için Kalender Kasabası'na geliyor. Asıl niyeti, kasabada saklanan sırları açığa çıkarmak ve 15 yıl önce yaşananların intikamını almak. Yüzleşme Masal karakterine can veren yetenekli oyuncu Hande Doğandemir Kahramanlar, Keskin Bıçak, Sen De Gitme gibi yapımlarda yer aldı. Güneşi Beklerken dizisiyle tanınırlığı artan güzel oyuncu Yüzleşme dizisinden önce Can Kırıkları dizisinde rol aldı. Fikret Kalenderoğlu (Uğur Yücel) Zengin ve soylu bir aileden gelen ve Kalender'in en zengin insanı olan Fikret, kızı Gonca'nın kaybolmasının ardından kabuğuna çekiliyor. Tüm işlerinden elini çekip hasta bir adama dönüşüyor. Borç batağında yaşarken geçmişe dair bir umutla, kendisine acı çektirenlerle hesaplaşmaya karar veriyor. Senarist, yapımcı ve oyuncu olarak pek çok yapımda yer alan Uğur Yücel'in oyunculuk kariyeri 1984'te yer aldığı Fahriye Abla dizisiyle başladı. Usta oyuncu Nefes Nefese, Muhteşem İkili, İçerde dizilerinde de yer aldı. Senarist olarak yer aldığı Uğur Yücel dizileri ise Karanlıkta Koşanlar ve Aziz Ahmet'tir.

Gülder Kalenderoğlu (Şerif Sezer) Kasabanın saygı duyulan ve korkulan ismi. Kasabanın bibisi, Fikret'in ablası. Hayatı boyunca hiç evlenmeyen Gülder Kalenderoğlu, oğlu gibi gördüğü kardeşi Fikret'i yetiştiriyor. 1965 yılından beri birçok dizi, film ve tiyatro oyunu ile seyirciyle buluşan başarılı oyuncu Şerif Sezer Benim Adım Melek, Gülizar, Karagül, Dila Hanım, Sen De Gitme dizilerinde de yer aldı. Ömer (Engin Öztürk) Fikret'in desteğiyle Fransa'ya okumaya giden Ömer, dünyaca ünlü bir parfümör olduktan sonra Fikret'e yardım etmek ve geçmişiyle yüzleşmek için yaşadığı kasabaya geri dönüyor. Karanlık sırlara sahip. Dışarıdan bakıldığında dürüst ve iyi kalpli biri olarak görülüyor. Yüzleşme Ömer karakterini canlandıran ve oyunculuk kariyeri 2010'da yer aldığı "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisiyle başlayan Engin Öztürk Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Muhteşem Yüzyıl, Yüksek Sosyete, Diriliş Ertuğrul dizileriyle de seyirciyle buluştu. Songül (Zeynep Eronat) Fikret'in eşi. Güçlü, sert ve otoriter bir Anadolu kadını. Zengin bir aileden geliyor. Gonca'nın kaybının ardından Fikret'in de inzivaya çekilmesiyle bütün işlerle Songül ilgilenmek zorunda kalıyor. Kocasının vekaletini Ömer'e verdiğini öğrenmesiyle birlikte, çocuklarının haklarını korumak için Ömer ile aralarında bir güç savaşı başlıyor.

1991 yılında Issızlığın Ortası dizisiyle TV seyircisiyle buluşan Zeynep Eronat Dostlar Mahallesi, Hayatımın Aşkı, O Hayat Benim, Kızıl Elma dizilerinde de yer aldı. Levent (Yiğit Kirazcı) 15 yıl önce gerçekleşen her şeye şahit olan Levent, abisi ve babasının baskıcı tavırları yüzünden alkolik bir adama dönüşüyor. Kimseye gördüklerini anlatamamış olsa da yıllardır Gonca ile yüzleşmeyi bekliyor. Masal'ın kasabaya gelmesinin ardından gerçek karakteri ortaya çıkıyor ve senelerdir içinde saklı tuttuğu kin ve öfkeyi ortaya çıkaran planlar yapıyor. Yüzleşme dizisinde Levent karakterine can veren yetenekli oyuncu Yiğit Kirazcı daha önce Seviyor Sevmiyor, Hakan: Muhafız, 8. Gün gibi birçok projede yer aldı. Yakup (Durul Bazan) Kalender Kasabası'nın en zeki insanlarından. Kendi çıkarları için çalışıyor. Battal Ağa'nın ırgatlarından birinin oğluyken dikkat çekiyor ve Battal'ın pis işlerini yaptırdığı birine dönüşüyor. Kasabanın asayişinden sorumlu ama Masal'ın kasabaya gelmesinin ardından yıllardır sessizliğini koruyan kasabada birçok olayın gerçekleştiğini görüyor.