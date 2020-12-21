Geçmişte kadınların sırf güzel olmak için yaptıkları akılalmaz 14 hamle!

Güzel olmak belki de tüm kadınların en çok arzu ettiği şeydir. Günümüzde güzel olmak için bıçak altına yatan kadınlar geçmişte ise akılalmaz birçok yönteme başvurdu. Sizler için güzellik uğruna tuhaf yöntemlere başvuran kadınların fotoğraflarını derledik. İşte geçmişten günümüze kadınların güzellik uygulamaları...
1926’lı yıllarda kadınlar bacaklarında çorap görüntüsünü oluşturmak için dövmecilerin yolunu tutuyordu. Çorapların muhtemelen oldukça pahalı olduğu zamanlarda daha mütevazi olan kadınlar şık görünmek için ellerinden geleni yapıyorlardı.
1940’lı yılların ortalarında güneş perdesinin icat edilmesinden önce denize ya da havuza girdikten sonra yıkananlar güneçten korunmak için çil geçirmez pelerin kullanıyordu. Pelerin aynı zamanda güneş gözlüğü de içeriyordu.
1930’lu yıllarda Londra’da düzenlenen güzellik yarışmasında kadınların ayak bileklerinden kraliçe seçiliyordu. Hatta o dönemki yarışmada bir polis Hounslow’da düzenlenen yarışmada hakemlik yapıyordu.
1930 yıllarında Miss Lovely Eyes’daki yarışmacılar Florida’da yüzlerinin geri kalanını gizlemek için maske tercih ediyordu. Güzellik yarışmasında kadınların kapalıyken jüri tarafından seçim yapılıyordu.
1941 yılında savaş zamanlarıydı ve o zamanlar daha naylon günlük hayattaki ihtiyaçlar için kullanılmıyordu. Paraşüt yapmak için hem ipek hem de naylon gerekliydi. Bu nedenle naylona ulaşmak neredeyse imkansız ve çok pahalıydı. Kadınlar bacaklarının daha güzel ve pürüzsüz görünmesi adına Londra’daki bir mağazada boyama işlemi yaptırıyordu.
1908’li yıllarda kadınlar belinin daha ince gözükmesi için korse tercih ediyordu. Kullandıkları korse neredeyse nefes almayı imkansız hale getiriyor ve kemiklerin yapısında deformasyona neden oluyordu.
1920’li yıllarda saç kurutma makineleri devasa boyutlardaydı. Kadınlar pratiklikten oldukça uzak olan bu makineleri evlerinin bir köşesine yerleştiriyordu.
1929 yılında henüz mayo ve bikinilerin icat edilmediği dönemlerde kadınlar denize ya da havuza girmek için ahşap materyallerden yapılan ürünleri kullanıyordu.
1930 yılında kadınlar güzelleşmek için mutfağa yöneldi. Meyve maskeleri özellikle limondan yapılan maskeler oldukça revaçtaydı. Bugün bile bazı insanlar veya makaleler "cilt tonunu eşitlemek" veya daha iyisi "cildi aydınlatmak" için doğrudan limon ve limon suyu kullanmanızı tavsiye edecek.
1582 yılında icat edilen burun makineleri estetik operasyonların adeta atasını oluşturuyordu. Bu makine sayesinde burunlar daha kalkık ve düzgün bir görüntüye kavuşuyordu.
Isabella Gilbert tarafından icat edilen makine yanaklara baskı yaparak çukur olmasını sağlıyor ve gamze görünümü kazandırmak için tercih ediliyordu.
1940 yılında buhar maskelerinin mantığında yeni bir makine icat edildi. Yüzü tamamen saran bu maske bir yandan da ısı veriyordu.
1938 yıllarında genç bir kadın kan dolaşımını hızlandırma ve iyileştirmek adına banyosuna bir aparat kurdu. Bu aparatın içinde elektrik akımıyla döşenen içi su dolu dört küçük küvet bulunuyordu.
1933 yılında işkence aletine benzeyen bir aparat sayesinde kadınların kafatası ve yüzün hassas ölçümleri yapılıyordu. O dönemde altın oran güzelliğin temel unsuru olurken kadınlar yüz ölçülerini merak ediyordu.
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