Gel Hemşerim reytinglerde yükselmeye devam ediyor!

İlk bölümü ile dikkatleri çeken “Gel Hemşerim” geçtiğimiz Cuma akşamı yayınlanan 2. bölümü ile tüm günün en çok izlenen 2. programı olarak yükselişini sürdürdü.

Çekimleri Bilecik’in Osmaneli ilçesinde devam eden “Gel Hemşerim”, farklı ve özgün formatıyla dikkat çekiyor.

İzleyicisine şans, oyun, kahkaha ve heyecan dolu bir program vaat eden “Gel Hemşerim” yarışmacısının kazanması için, hiç bir beklentisi olmadan onlara yardımcı olmaya çalışan güzel yürekli hemşeri jürisiyle de hala karşılıksız iyilik yapan insanların olduğu ve iyiliğin hala kazandığı mesajını vermeye devam ediyor.

