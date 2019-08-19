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Gel Hemşerim reytinglerde yükselmeye devam ediyor!

DİZİ HABERLERİ  | 19.08.2019 21:34 | Son Güncelleme

Show TV’de ekrana gelen, Pervasız Yapım imzalı, sunuculuğunu Güldür Güldür Show programından tanınan ve çok sevilen ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla’nın yaptığı yeni yarışma programı Gel Hemşerim, farklı formatıyla dikkat çeken yapımlardan oldu.

Gel Hemşerim reytinglerde yükselmeye devam ediyor!

İlk bölümü ile dikkatleri çeken “Gel Hemşerim” geçtiğimiz Cuma akşamı yayınlanan 2. bölümü ile tüm günün en çok izlenen 2. programı olarak yükselişini sürdürdü.

Çekimleri Bilecik’in Osmaneli ilçesinde devam eden “Gel Hemşerim”, farklı ve özgün formatıyla dikkat çekiyor.

Gel Hemşerim (2)

İzleyicisine şans, oyun, kahkaha ve heyecan dolu bir program vaat eden “Gel Hemşerim” yarışmacısının kazanması için, hiç bir beklentisi olmadan onlara yardımcı olmaya çalışan güzel yürekli hemşeri jürisiyle de hala karşılıksız iyilik yapan insanların olduğu ve iyiliğin hala kazandığı mesajını vermeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
gel hemşerim rüştü onur atilla

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
iğrenç seviyesiz bir yarışma
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