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Gel Hemşerim yarışması ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı

DİZİ HABERLERİ  | 05.08.2019 20:59 | Son Güncelleme

Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncusu Rüştü Atilla Onur'un sunduğu Gel Hemşerim yarışması, Show TV ekranlarında olacak. Gel Hemşerim'in yayın tarihi de belli oldu.

Gel Hemşerim yarışması ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı

Köy meydanında büyük eğlenceye, açık havada çekirdek çitlemeye, oynamaya, tüynemeye, memleketin her köşesinin tadını çıkarmaya, yarışmaya ve kazanmaya hazırsanız Gel Hemşerim, Cuma akşamı Show TV’de başlıyor!

Gel Hemşerim kendi yaşadıkları çevrenin en meşhurlarını, doğdukları toprakların en sevilenlerini, muhabbetine doyum olmaz, insanlığından sual olunmaz gizli kahramanlarını memleketin dört bir yanından topluyor ve onlarla hem milli hem de tatlı dilli bir takım kuruyor. Gizli kahramanlar tam bir takım oyunu sergileyecekler ve memleketin her köşesinden gelen hemşerilerine para kazandırmak için sunucuyla birlikte taş üstünde taş bırakmayacaklar!

Rüştü Onur Atilla’nın sunumuyla “Gel Hemşerim” Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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