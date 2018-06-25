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Geleceğin süper besini diyorlar: Hamam böceği sütü

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.06.2018 09:31 | Son Güncelleme

Araştırmacılara göre hamam böceği sütü inek sütünden 4 kat daha besleyiciymiş!

Geleceğin süper besini diyorlar: Hamam böceği sütü

Bilim insanları artan nüfusla birlikte ortaya çıkma ihtimalinin yüksek olduğu kıtlık dönemlerinde insanların akla gelmeyecek besin kaynaklarına yönleneceğini söylüyorlar. Bu amaçla yapılan çalışmalardan biri ise her yerde görmeye alışık olduğumuz hamam böcekleri :)

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Hamam böceklerinin hepsi süt vermiyor. İçlerinden diploptera punctate türü doğum yaptıktan sonra yavrularını beslemek için protein kristalleri içerein bir çeşit süt salgılıyor. İşte bu süt kristalleri manda sütüne göre 4 kat daha fazla enerji içeriyor. Bu sayede çok daha fazla besleyici bir yapıya sahiptir. Bu sebeple gelecekte vazgeçilmez besinler arasında gösteriliyor.

Peki nasıl tüketilebilir?

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Sütünü sağmak mümkün olmadığı için ilgili genlerin kopyalanacağı söyleniyor. Hintli ekibin lideri olan Sanchari Banerjee, “Protein, yağ ve şekerlere sahip oldukları için eksiksiz bir gıda keşfettik. Protein dizilerine bakarsanız, beslenmek için gerekli tüm amino asitlere sahipler” şeklinde konuşuyor.

Hamam böceği sütü yüksek besleyici değerlere sahip olduğundan kesinlikle kilo vermek isteyen insanlara uygun değil. Ancak gelecekteki kıtlık ortamında insanların kilo gibi bir probleminin olmayacağı açık.

Kapak Görseli: FelixRenaud

Haber Kaynağı: WebTekno.com

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Anahtar Kelimeler:
hamam böceği süt

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