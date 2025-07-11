Geleceğinde IŞIK var! Bu tercih döneminde neden Işık Üniversitesi'ni seçmelisin?

Neden Işık Üniversitesi?

Işık Üniversitesi sadece bir üniversite değil, aynı zamanda geleceğini şekillendirebileceğin bir yaşam alanı. İşte seni Işık’a davet eden nedenler:

%100 İngilizce Eğitim: Dünyanın her yerinde geçerli bir diploma için İngilizce eğitimle dil bariyerlerini aş. Küresel bir kariyer seni bekliyor!

Dünyanın her yerinde geçerli bir diploma için İngilizce eğitimle dil bariyerlerini aş. Küresel bir kariyer seni bekliyor! Uluslararası Akreditasyon: Uluslararası geçerlilik sahibi diplomaya ulaştıracak Eğitim kalitesi dünya standartlarında. Diplomana uluslararası geçerlilik kazandır!

Uluslararası geçerlilik sahibi diplomaya ulaştıracak Eğitim kalitesi dünya standartlarında. Diplomana uluslararası geçerlilik kazandır! Erasmus Anlaşmaları: Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinde eğitim alma ve uluslararası deneyim kazanma şansı.

Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinde eğitim alma ve uluslararası deneyim kazanma şansı. Sektör İş Birlikleri: İş dünyasıyla güçlü bağlarımız sayesinde staj, proje ve iş fırsatlarıyla kariyerine bir adım önde başla.

İş dünyasıyla güçlü bağlarımız sayesinde staj, proje ve iş fırsatlarıyla kariyerine bir adım önde başla. Güçlü Akademik Kadro: Alanında uzman, ilham verici akademisyenlerle interdisipliner akademik eğitim.

Alanında uzman, ilham verici akademisyenlerle interdisipliner akademik eğitim. Doğa ile İç İçe Sürdürülebilir Kampüs: Şile ve Maslak kampüslerimizde hem modern hem de çevre dostu bir eğitim ortamı seni bekliyor.

Şile ve Maslak kampüslerimizde hem modern hem de çevre dostu bir eğitim ortamı seni bekliyor. Yapay Zeka Eğitimi: Geleceğin teknolojisine bugünden hazırlanma fırsatın var. Yapay zeka dünyasında fark yarat!

Geleceğin teknolojisine bugünden hazırlanma fırsatın var. Yapay zeka dünyasında fark yarat! İnterdisipliner Akademik Eğitim: Farklı disiplinleri birleştiren eğitim anlayışıyla çok yönlü bir kariyer inşa et.

Farklı disiplinleri birleştiren eğitim anlayışıyla çok yönlü bir kariyer inşa et. Atatürkçü Düşünce Temelli Eğitim: Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, demokratik ve bilimsel değerlerle donanmış bir üniversite deneyimi.

Tercih Edebileceğin Fakülteler ve Bölümler

Bilimde IŞIK var! Teknolojinin öncüsü olman için tasarlanmış bölümler:

Bilgisayar Mühendisliği: Dijital dünyanın liderlerinden biri ol.

Biyomedikal Mühendisliği: Sağlık ve teknolojiyi birleştiren yenilikçi bir kariyere hazır ol.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği: Enerji ve teknolojinin geleceğini şekillendir.

Endüstri Mühendisliği: Verimlilik ve inovasyonun kesişim noktası sen ol.

İnşaat Mühendisliği: Modern dünyanın alt yapısını inşa et.

Makine Mühendisliği: Mekanik sistemlerin geleceğini tasarla.

Mekatronik Mühendisliği: Robotik ve otomasyon dünyasının vazgeçilmezi ol.

Yazılım Mühendisliği: Kodlayarak geleceği hazırla!

Sanatta IŞIK var! Yaratıcılığını özgürce ifade edebileceğin bölümler:

Endüstriyel Tasarım: Kullanışlı ve estetik ürünler tasarla.

Görsel İletişim Tasarımı: Görsel dünyanın hikayelerini sen yaz.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı: Yaşam alanlarını yeniden şekillendir.

Mimarlık: Şehirlerin geleceğini inşa et.

Sinema ve Televizyon: En güzel hikayeleri dünyaya anlat!

Gelecekte IŞIK var! Küresel dünyada fark yaratacak liderlerden biri olabileceğin bölümler:

Psikoloji: İnsan davranışlarını keşfet, birey ve toplumlara dokun.

Yönetim Bilişim Sistemleri: İş dünyasını teknolojiyle yönet, yenilikçi çözümler üret.

İktisat: Ekonominin dinamiklerini öğren, geleceği analiz et.

İşletme: Liderlik ve girişimcilik becerilerini geliştir, iş dünyasının yıldızı ol.

Uluslararası İlişkiler: Küresel politikada söz sahibi ol, dünyayı şekillendir.

Uluslararası Ticaret ve Finansman: Dünya piyasalarında fark yarat, finans dünyasına yön ver!

Tercih Dönemine Özel Avantajlar

Işık Üniversitesi, seni desteklemek için bir dizi özel fırsat sunuyor:

Burs Olanakları: Işık’ı ilk sıralarda tercih ederek tercih ve sıralama indirimi avantajı yakalayabilirsin. Sende Işık Var Burs Programı ile yeteneklerinle öne çıkarak burs kazanabilirsin ve Uluslararası Bakalorya İndirimi ile IB diplomanla özel indirimlerden faydalanabilirsin. Spor ve sanat burslarıyla başarılarını da bursla ödüllendirebilirsin.

Yurt Olanakları: Şile kampüsümüzde konforlu, güvenli ve modern yurtlarda kal.

Tanıtım Günleri: Şile ve Maslak kampüslerimizde seni bekliyoruz! Üniversitemizi yakından tanı, akademisyenlerimizle tanış.

Ücretsiz Tercih ve Kariyer Danışmanlığı: Doğru bölümü seçmen için uzman danışmanlarımız yanınızda.

Sürdürülebilir Kampüs: Çevreye duyarlı, doğayla iç içe bir kampüs deneyimi.

Yapay Zeka ve İleri Teknoloji Eğitimi: Geleceğin mesleklerine bugünden hazır ol.

Şimdi Tercih Zamanı!

139 yıllık Feyziye Mektepleri Vakfı’nın köklü geçmişiyle, Işık Üniversitesi'nin güçlü akademik kadrosu ve çağdaş eğitim anlayışıyla seni geleceğe taşıyor. Bilim, sanat ve teknolojiyle dolu bir dünyada kendi ışığını yak! Hayallerin burada gerçeğe dönüşüyor.

Şile ve Maslak kampüslerimizde düzenlenen tanıtım günlerine katıl ve ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetimizle geleceğini planla. Daha fazla bilgi için: https://aday.isikun.edu.tr/