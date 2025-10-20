Gelecek artırılmış gerçeklikte mi?

ŞİRKETLER NELER YAPIYOR?

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in üst yöneticisi (CEO) olduğu; Facebook, Messenger, WhatsApp ve Instagram’ın sahibi olan Meta, eylül ayı içerisinde bir “Meta Connect” etkinliği düzenledi. Şirket, bu etkinlikte yapay zeka destekli Ray-Ban Display gözlüklerinin ve Neural Band bilekliğinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Meta Ray-Ban Display gözlüğünün birtakım özellikleri bulunuyor. İlk olarak, bu gözlüğün lensine yerleştirilmiş yüksek çözünürlüklü bir ekran var. Bu ekran sayesinde gerçek dünyadan çok da uzaklaşmadan, hatta her iki dünya da bir arada olacak şekilde mesajlar kontrol edilebiliyor, fotoğraflara göz atılabiliyor, çeviri yapılabiliyor ve yapay zekadan yardım alınabiliyor. Ekran görüş alanını engellemeyecek şekilde konumlandırılıyor ve yalnızca ihtiyaç duyulmasıl halinde aktif hale geliyor.

ABD’li teknoloji şirketi Apple da birden çok ülkede satışa sunarak tüketicilerle buluşturduğu artırılmış gerçeklik gözlüğü (kimileri başlık da diyor= Apple Vision Pro’yu yeni M5 çipi, Dual Knit Band ve 120 Hz desteği ile güncelledi. M5 çipli Vision Pro, iddiaya göre, M2 çipine sahip önceki model Vision Pro’ya kıyasla daha hızlı performans ve daha uzun pil ömrü sunuyor.

Samsung ise iddialara göre ilk Android XR başlığı tanıtmak için hazırlık içerisinde. Şirketin, gelen birçok sızıntıda kod adı “Project Moohan” olarak geçen başlığını 21 Ekim’de düzenleyeceği Galaxy Etkinliği’nde tanıtması bekleniyor. Galaxy XR adını taşımasına olası gözüyle bakılan başlığın az önce de söylediğimiz gibi M5 çipi ile güncellenen Apple Vision Pro’ya doğrudan doğruya rakip olarak konumlanacağı düşünülüyor.

Gelişmeler sadece bu kadarla da sınırlı değil, daha fazlası da var ama buraya yazsak sayfalar yetmez...

GÜN GEÇTİKÇE GELİŞİYORLAR... SORUNLAR ORTADAN KALKIYOR

Fakat gördüğünüz gibi, şirketler yeni artırılmış gerçeklik ürünlerini tanıttıkça, özellikleri ve gelişmişlikleri de artıyor. Yani bir önceki model ile bir sonraki model arasında farklar artıyor. Tabiri doğruysa bu cihazlar her yeni seri ile birlikte daha da gelişiyor. En önemlisi ise yeni ürünler ile birlikte mobilite yönü daha da yüksek bir hale geliyorlar.

Eski birçok gerçeklik başlığı ve gözlüğünün, müşterilerin ilgisini çekse de eksikleri veya eksileri olabiliyordu. Genelde daha yüksek bir ağırlığa veya kalınlığa, daha yüksek fiyata, uzun süre kullanımı engelleyen bir yapıya veya daha düşük imkanlara sahiplerdi. Fakat yukarıda yer verdiğim yakın tarihli bazı gelişmelerden örnekler gibi, çok sayıda yeni ürün bu eksiklikleri ve eksileri kapatmaya başladı. Bu yeni ürünler, dışarıda kullanıma daha uygun, uzun süre kullanımda sorun yaratmayacak türde ve daha yüksek teknolojik imkanlara sahip.

Zannımca tüm bunların ise tek bir şeyi ortaya koyduğunu düşünüyorum:

Ürünlerin teknolojilerinde veya mobilite gibi özelliklerinde daha da ilerleme kaydedilecek ve böylece gelecekte artırılmış gerçeklik ürünlerinde yeni bir trend yakalanabilecek.

PEKİ YA FİYATLAR?

Artırılmış gerçeklik teknolojileri barından bu tür ürünlerin özellikleri her ne kadar gelişmiş bir seviyeye ulaşmaya, tabiri caizse pişmeye başlasa da, fiyat konusu hâlâ gelişmeye açık gibi duruyor. Çünkü tam teşekküllü bir gerçeklik başlığını veya gözlüğünü, özellikle barındırdığı malzeme ve teknolojilerden dolayı, herkesin ulaşabileceği tarzda bir uygun fiyata bulmak oldukça zor. Ancak şahsi kanaatim, bu konuda da çeşitli gelişmelerin yaşanmasıyla birlikte yeni kapıların açılabileceği yönünde.

Yine de sizler gibi ben de bekleyip yaşanan gelişmeleri hep birlikte göreceğiz.