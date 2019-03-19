Gelecekte hayatımız böyle mi olacak?

Buradaki hava kirliliği sorununun iklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı olduğu belirtiliyor.
Moğolistan'da ortalama sıcaklık halihazırda 2,2 derece yükselmiş durumda.
Mevsimlerde yaşanan değişiklik binlerce kişinin kırsal alandan kente göç etmesine neden oluyor.
Bu da kentlerdeki hava kirliliği sorunun daha da kötüleşmesine neden oluyor.
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