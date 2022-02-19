Gelecekten geldiğini iddia etti! 2022 yılı kehanetleri sosyal medyada gündem yarattı

1.2 milyon sosyal medya takipçisi bulunan bir zaman yolcusu gelecekten günümüze bilgiler getirdiğini iddia ederek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2022 yılında Dünya’yı değiştirecek birçok olayın yaşanacağını belirten zaman yolcusu, tarih vererek kehanetlerini peşi sıra açıkladı. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü durumu bilimsel bulmadıklarını ve inanmadıklarını söylerken; diğer bir bölümü ise zaman yolcusunun verdiği tarihleri not ettiklerini söyledi.

“ARALIK AYINA DİKKAT EDİN”

2714 yılında geldiğini iddia eden zaman yolcusunu insanlığı özellikle Aralık ayı konusunda uyardı. Aralık ayında tüm dünyanın dikkatli olması gerektiğini savunan zaman yolcusu, “20 Aralık'ta güneşin enerji dalgaları 8 insana süper güçler verecek. 25 Aralık'ta tüm Dünya'yı şoka sokacak bir olay yaşanacak ve insanların yaşamı değişecek.” dedi.

KORONAVİRÜS PANDEMİSİNE DE İŞARET ETTİ

Gelecekten geldiğine inanmayanlar için 2022 yılında verdiği tarihleri unutmamasını isteyen zaman yolcusu, pandemi dönemi hakkında da kehanetlerde bulundu. 19 Nisan’da insanlığı yeni bir koronavirüs varyantının beklediğini söyleyen zaman yolcusu, “11 Mart'ta bir insanın şempanzeden çocuğu olacak. Doğan melez çocuk konuşabilecek ve iki türün özelliklerini barındıracak. 17 Eylül'de denizlerin en büyük canlısı keşfedilecek. Cerine Croin adı verilen bu canlı, mavi balinadan dört kat daha büyük olacak. Ağustos ayında gökyüzü parlak yeşil renkte olacak. Gökyüzü 5 saat boyunca yeşil renkte olacak ve zamanla rengi solacak.” diye konuştu.



