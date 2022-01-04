Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Jemima Packington’ın 2022 kehanetleri herkesi şaşırttı

Kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Jemima Packington’ın 2022 kehanetleri herkesi şaşırttı

04.01.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşkonmaz kullanarak geleceği tahmin eden Jemima Packington tüm dünyada popüler olmayı başardı. “Mystic Veg” ismiyle tanınan Jemima Packington kuşkonmazları havaya atıyor ve düşme şekillerine göre geleceğe yönelik tahminlerini iletiyor. Packington’un kuşkonmazlara bakarak 2022 yılına ilişkin tahminleri bir hayli ilginç.

Kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Jemima Packington’ın 2022 kehanetleri herkesi şaşırttı

65 yaşındaki Jemima Packington, dünyanın tek kuşkonmaz falcısı olmayı başardı. Kuşkonmazları havaya atarak düştükleri yerin konumundan geleceği görebildiğini iddia eden Packington, 8 yaşında tahminlerde bulunmaya başladı. Yeteneğinin yaprakları okuyan yaşlı teyzesinden miras kaldığını ifade eden Packington, “Tekniğim değişmedi, onun öğrettiği gibi kuşkonmazları havaya atıyorum ve içindeki desenleri yorumluyorum. Benim bir tahmini fark etmem sadece birkaç dakika sürüyor. Yıllarca pratik yapmamın bunun üzerinde etkili olduğunu düşünüyorum” dedi.

TAHMİNLERİM DOĞRU ÇIKIYOR

KUŞKONMAZ

Boris Johnson’ın seçiminden yaklaşık 4 yıl önce başbakan olacağını tahmin ettiğini dile getiren Packington o dönemde herkesin kendisine güldüğünü belirtti. Packington, “Tahminlerim %75-90 arasında doğru çıkıyor. Her yıl tahminlerimi gözden geçiriyorum ve ‘Evet bu oldu’ diye düşünüyorum. Bazen tam olarak tahmin yapamadığım noktada yeniden kuşkonmazları atıyorum ve konumlarına bakıyorum” diye konuştu.

Koronavirüsü bilmişti! Kör kahin Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri şaşkınlık yarattıKoronavirüsü bilmişti! Kör kahin Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri şaşkınlık yarattı

“2022 TAHMİNLERİMDE İDDİALIYIM”

2

Packington’a göre İngiliz Kraliyet ailesi 2022 yılında daha büyük skandallarla gündeme gelecek. Siyasi anlamdaki tahminlerinde ise Boris Johnson detayı öne çıkıyor. Ünlü medyum başbakanın görevine devam edeceğini öngördüğünü söyledi. Tüm dünyda bir ekonomik krizin etkili olacağını söyleyen Packington bu dönemde para birimlerinin değer kaybetmeye başlayacağını belirtti. Koronavirüs pandemisiyle birlikte etkili olan kısıtlamalara yavaş yavaş geri dönüleceğini ifade eden Packington özellikle 2022 yılında seyahat etmenin bir lüks haline geleceğini açıkladı. Aynı zamanda kısıtlamalarla mevcut durumdan farklı yeni bir yaşam düzeninin kurulacağını belirtti.

Koronavirüs salgınını bilen kahin Nicolas Aujla, 2022 kehanetleriyle gündem yarattıKoronavirüs salgınını bilen kahin Nicolas Aujla, 2022 kehanetleriyle gündem yarattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en uzun ismine sahip kadını! Adı tam 1019 harften oluşuyorDünyanın en uzun ismine sahip kadını! Adı tam 1019 harften oluşuyor
Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...
Dünyanın en yaşlı insanı! Doğum gününü kutladıDünyanın en yaşlı insanı! Doğum gününü kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

“Tarzın boyutu yok” dedi! Bikinili paylaşımı beğeni topladı

“Tarzın boyutu yok” dedi! Bikinili paylaşımı beğeni topladı

Atatürk tasarlamıştı! Danimarka o köyü yarattı

Atatürk tasarlamıştı! Danimarka o köyü yarattı

Koronavirüsü bilmişti! 2022 kehanetleri şaşkınlık yarattı

Koronavirüsü bilmişti! 2022 kehanetleri şaşkınlık yarattı

10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı! Ağlayarak açıkladı

10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı! Ağlayarak açıkladı

İlginizi Çekebilir

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

“Bir daha katılmayacağım” dedi! Vin Diesel’e sert cevap verdi

“Bir daha katılmayacağım” dedi! Vin Diesel’e sert cevap verdi

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Koronavirüsü bilmişti! 2022 tahminlerini şaşırttı

Koronavirüsü bilmişti! 2022 tahminlerini şaşırttı

Böylesi görülmedi! Yüzü insana benziyor

Böylesi görülmedi! Yüzü insana benziyor

Yatak odasına gizli kamera koydu! Gördüklerine inanamadı

Yatak odasına gizli kamera koydu! Gördüklerine inanamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.