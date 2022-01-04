Kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Jemima Packington’ın 2022 kehanetleri herkesi şaşırttı

65 yaşındaki Jemima Packington, dünyanın tek kuşkonmaz falcısı olmayı başardı. Kuşkonmazları havaya atarak düştükleri yerin konumundan geleceği görebildiğini iddia eden Packington, 8 yaşında tahminlerde bulunmaya başladı. Yeteneğinin yaprakları okuyan yaşlı teyzesinden miras kaldığını ifade eden Packington, “Tekniğim değişmedi, onun öğrettiği gibi kuşkonmazları havaya atıyorum ve içindeki desenleri yorumluyorum. Benim bir tahmini fark etmem sadece birkaç dakika sürüyor. Yıllarca pratik yapmamın bunun üzerinde etkili olduğunu düşünüyorum” dedi.

TAHMİNLERİM DOĞRU ÇIKIYOR

Boris Johnson’ın seçiminden yaklaşık 4 yıl önce başbakan olacağını tahmin ettiğini dile getiren Packington o dönemde herkesin kendisine güldüğünü belirtti. Packington, “Tahminlerim %75-90 arasında doğru çıkıyor. Her yıl tahminlerimi gözden geçiriyorum ve ‘Evet bu oldu’ diye düşünüyorum. Bazen tam olarak tahmin yapamadığım noktada yeniden kuşkonmazları atıyorum ve konumlarına bakıyorum” diye konuştu.

“2022 TAHMİNLERİMDE İDDİALIYIM”

Packington’a göre İngiliz Kraliyet ailesi 2022 yılında daha büyük skandallarla gündeme gelecek. Siyasi anlamdaki tahminlerinde ise Boris Johnson detayı öne çıkıyor. Ünlü medyum başbakanın görevine devam edeceğini öngördüğünü söyledi. Tüm dünyda bir ekonomik krizin etkili olacağını söyleyen Packington bu dönemde para birimlerinin değer kaybetmeye başlayacağını belirtti. Koronavirüs pandemisiyle birlikte etkili olan kısıtlamalara yavaş yavaş geri dönüleceğini ifade eden Packington özellikle 2022 yılında seyahat etmenin bir lüks haline geleceğini açıkladı. Aynı zamanda kısıtlamalarla mevcut durumdan farklı yeni bir yaşam düzeninin kurulacağını belirtti.



