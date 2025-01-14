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Gelen eleştirilere Kerem Aktürkoğlu'ndan sert çıkış: "Nankörlük!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
14.01.2025 20:56
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Portekiz ekibi Benfica'da top koşturan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, Şansal Büyüka'nın oğlu Hazar Büyüka'dan kendisine yönelik yapılan eleştiriye sosyal medya hesabından sert bir yanıt verdi. İşte detaylar...

Gelen eleştirilere Kerem Aktürkoğlu'ndan sert çıkış: "Nankörlük!"

Benfica karyierine harika bir başlangıç yaparak kısa süre içerisinde Portekizli taraftarların kalbinde taht kuran ancak son zamanlarda eleştirilerin hedefi haline gelen Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi.

"G.SARAY'IN BAŞARISINDA KEREM'İN AYRILIK PAYI VAR"

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Şansal Büyüka'nın oğlu Hazar Büyüka, kişisel sosyal medya hesabından Kerem Aktürkoğlu'nu hedef alarak, "Bu yazdığıma katılmayanlar olabilir saygı duyuyorum ama Galatasaray’ın hem Avrupa hem de ligde bu kadar puan tutturmasında Kerem’in ayrılmasının da payı var. Kerem’in istikrarına , hücuma katkısına lafım yok kaç tane de maça direkt etki etti ama oyununun da ciddi bagajı var." sözlerini sarf etti.

"NANKÖRLÜK!"

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Hazar Büyüka'nın yorumunu alıntılayan Kerem Aktürkoğlu ise yanıt olarak şu ifadeleri kullandı;

"Ben de size bir soru sormak istiyorum: Galatasaray’ın en başarılı olduğu anda dahi aklınıza Galatasaray’a emek veren ve Galatasaray’dan ayrılmış olmasına rağmen camiasının mutluluğu ile huzur bulan eski bir sporcunun aklınıza gelmesi, ne tür bir eleştiri kültürünün ürünü acaba?

Rakamlar, kazanılan kupalar, goller değil bahsettiğim; aksi takdirde sizin de dediğiniz gibi, bunları tamamen yok saymak, “nankörlük” olurdu. Galatasaray seviyesine ulaşan her oyuncunun hikayesinin temelinde sayısız fedakarlık vardır, ben de darbe aldıkça güçlenmeye alışkınım. Ancak bu benim duygularım olmadığı anlamına gelmez. Olumlu bir durumu anlatırken dahi, pesimist ve anlamsız bir rövanşist tavır içinde olmanızın suçlusu maalesef ben değilim. Benden ne istediğinizi de açıkçası anlamıyorum.

Huzurla, mutlulukla futbol hayatına devam etmek, birkaç saat sonraki maçına konsantre olmak isteyen bir sporcuyum. Cevap hakkımı kullandığımda da eleştirileceğimi, “Maç günü hâlâ yorumları takip ediyor, ne mutsuz, işte bu yüzden…” denileceğini biliyorum, öyle değil.

Ne işle meşgul olduğunuzu bilmiyorum ama umarım sizin mesleğiniz ile alakalı yorum yapan insanlar da eleştirilerini gerçek olmayan, ezberlenen sözler ve efsaneleşen kalıplar üzerinden gerçekleştirmez.

Çünkü bugünün öznesi ben olurum; yarın, bugün çok başarılı olan diğer kardeşlerim..."

Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu galatasaray
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