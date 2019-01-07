Geleneksel Chapter serisinin 7. ayağı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek

45.000 TL ödül havuzlu Gillette Fortnite Turnuvası gibi büyük espor turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak Chapter VII etkinliğinde; katılımcılar sevdikleri ünlülerle buluşma, favori oyunlarının turnuvalarına katılma ve teknolojinin son örneklerini deneyimleme şansı bulacak. Etkinlik Gillette, Monster Energy, Casper Excalibur, Playstation, Xbox ve Virgin Radio Türkiye gibi firmaların işbirliğinde gerçekleşecek.

Multiplayer’ın gelenekselleşen Espor ve Oyun Festivali Chapter serisi, 7. ayağıyla 26 Ocak’ta Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde oyun hayranlarıyla buluşacak. 10.000’den fazla katılımcı beklenen festivalde katılımcılar teknoloji, espor ve oyun dünyasının ünlü isimleriyle buluşma ve eğlenceli turnuvalara katılma fırsatı bulacak. Festivale WTCN, Jahrein, Kendine Müzisyen, PintiPanda gibi 30 dan fazla ünlü yayıncı katılım gösterecek.

“Globalde sinema sektörünün iki katı büyüklüğündeki oyun dünyası, Türkiye’deki dev potansiyeline erişmek üzere hızla büyümeye devam ediyor. Ancak espor ve dijital gaming tek bir oyun etrafında dönen bir evren değil, bu yüzden farklı oyunlar ve turnuvalar ile bu bağımsız festivalde çok renkliliği ve çok sesliği tüm espor ve oyun severlerle birlikte kutluyoruz.”

Multiplayer, Chapter VII festivaline fiziki olarak katılamayanlar için çok kameralı ve rejili bir prodüksiyonla Twitch kanalında etkinlik boyunca canlı yayında olacak.

Biletler Biletino üzerinden 26 Ocak tarihine kadar satışta olacak. Kapı açılışı saat 11.00’de gerçekleşecek.

Multiplayer Hakkında

Türkiye’nin öncü espor, oyun ve içerik platformu olan Multiplayer, kendi platformu dışında NTV Spor, Dream TV, CNN Türk gibi mecralarda, programlarıyla eSpor ve dijital oyun dünyasının Türkiye’de yükselişine ön ayak olmuştur. En popüler espor liglerinin Türkiye şampiyonalarının organizasyonunu, prodüksiyonunu ve canlı yayınlarını sahiplenen Multiplayer, aynı zamanda oyun dünyası ünlülerinin ve profesyonel e-sporcuların menajerlik ve iletişim çözümlerini de üstlenmiştir. Multiplayer marka işbirlikleri, kendi platformlarındaki içerik yönetimi ve oyun severleri bir araya getiren etkinlik organizasyonları ile oyun dünyasına 360 hizmet sunmaya devam etmektedir.

