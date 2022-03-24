Geleneksel Kore yemeği: Bibimbap! Bibimbap nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kore mutfağının ünlü yemeklerinden olan bibimbap, 'karışık pirinç' anlamına gelir. Bibimbapı hazırlarken kıyma, pirinç, havuç, yumurta gibi malzemeler gerekir. Bütün malzemeler servis tabağında yer alır. İşte bibimbap tarifi...

BİBİMBAP MALZEMELERİ NELER?

1 su bardağı pirinç

1/2 yemek kaşığı susam yağı

2 su bardağı su

Tuz

1 adet havuç (şerit halinde kesilmiş)

1/2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1/2 demet ıspanak (yıkanmış)

2 adet kuru soğan (ince kesilmiş)

1 yemek kaşığı acı biber ezmesi

1 adet kabak (şerit halinde kesilmiş)

1 çay kaşığı sarımsak ezmesi

2 adet yumurta

BİBİMBAP NASIL YAPILIR?

Pirinçleri biz süzgece koyun ve bol suyla tıkayıp suyunu süzün. Yıkanan pirinci tencereye alın ve üzerine 2 bardak su ilave edin. Yüksek ateşte su kaynayana dek pişirin. Su kaynadığı zaman tencerenin kapağını kapatın ve pişmesi için 15 dakika daha bekleyin. Pilav suyunu çektiği zaman tencerenin kapağını kapalı tutun ve demlemeye bırakın.

Ayçiçek yağını wok tavaya alın ve ısıtın. Soğan, rendelenmiş havuç ve kabakları ilave edip 10 dakika kavurun. Sebzeleri kavururken içine yarım çay kaşığı tuz ilave edin. Başka bir tencerede su kaynatın. Kaynar suya ıspanakları alın ve 1 dakika haşlayın. Pişen ıspanaklar ılıdığında elinizle sıkarak suyunu süzün.

Bir kasenin içerisine susam yağı, tuz ve sarımsak ezmesini alın. Ardından ıspanakları ilave edip karıştırın. Pilava ıspanağı, kavrulmuş sebzeleri, 1/2 yemek kaşığı susam yağını ve acı biber ezmesini ilave edin. Bir tavaya az miktarda yağ ekleyerek 2 adet yumurta kırın. Beyaz kısımları pişene dek pişirin. Pilavın olduğu tabaktaki malzemeleri tamamen karıştırın. Servis tabağına aktarın. Pişen yumurtaları üzerine ekleyerek servis edin. Afiyet olsun...

