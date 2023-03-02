Geleneksel mısır ekmeği tarifi! Evde mısır ekmeği nasıl yapılır?

Mısır ekmeği mis gibi kokusuyla iştah kabartıyor. Her yemeğin yanına mükemmel bir uyum sağlayan mısır ekmeği evde hazırlandığında çok daha lezzetli bir tada sahip oluyor.

MALZEMELER 3 su bardağı mısır unu

2 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1,5 - 2 su bardağı su

TARİF Su hariç bütün malzemeleri karıştırın.

Azar azar su ekleyin.

Fırın tepsinizi iyice yağlayın. Harcı içine alın.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 40 dakika kadar pişirin. Çıkarıp oda sıcaklığında soğuttukan sonra servis edin.

AFİYET OLSUN!



