Geleneksel mısır ekmeği tarifi! Evde mısır ekmeği nasıl yapılır?

Mısır ekmeği Karadeniz mutfağının enfes lezzetleri arasında yer alıyor. Dışı çıtı içi yumuşacık olan mısır ekmeği evleri mis gibi kokutuyor. Evde mısır ekmeği nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tam kıvamında hazırlanan tarifi mutlaka denemeniz gerekiyor.
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