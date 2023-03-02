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Geleneksel mısır ekmeği tarifi! Evde mısır ekmeği nasıl yapılır?

02.03.2023 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır ekmeği Karadeniz mutfağının enfes lezzetleri arasında yer alıyor. Dışı çıtı içi yumuşacık olan mısır ekmeği evleri mis gibi kokutuyor. Evde mısır ekmeği nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tam kıvamında hazırlanan tarifi mutlaka denemeniz gerekiyor.

Geleneksel mısır ekmeği tarifi! Evde mısır ekmeği nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Porsiyon 310kal

Mısır ekmeği mis gibi kokusuyla iştah kabartıyor. Her yemeğin yanına mükemmel bir uyum sağlayan mısır ekmeği evde hazırlandığında çok daha lezzetli bir tada sahip oluyor.

MALZEMELER

  • 3 su bardağı mısır unu
  • 2 yemek kaşığı un
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1,5 - 2 su bardağı su

TARİF

  • Su hariç bütün malzemeleri karıştırın.
  • Azar azar su ekleyin.
  • Fırın tepsinizi iyice yağlayın. Harcı içine alın.
  • 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 40 dakika kadar pişirin. Çıkarıp oda sıcaklığında soğuttukan sonra servis edin.

AFİYET OLSUN!


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