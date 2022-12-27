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Geleneksel Türk yemeklerine ne kadar hâkimsin?

26.12.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geleneksel yemekler sadece mutfaklar hakkında bilgi vermez, o dönemde toplumun sosyo-ekonomik durumu, kültürel yapısı ve hatta siyasi özellikler ve inançlar hakkında da pek çok bilgi verir. Bunun en temel sebebi yiyecek ve içeceklerin doğrudan ve dolaylı olarak kültürün yapısından etkilenmesi ve kültüre göre şekillenmesidir. Eski Türk yemekleri ve geleneksel, yöresel yemekler de aslında Türk kültürü ve yapısı hakkında önemli bilgiler verir. Peki, geleneksel yemeklerimizi ne kadar biliyorsun?

Geleneksel Türk yemeklerine ne kadar hâkimsin?

Kahvenin mutfağımıza katılması, domates ve patatesin yemeklerde yer alması sadece Türk mutfağı hakkında değil dönemin siyasi özelliklerini de yansıtan unsurlardır. Bu nedenle kültürel ve geleneksel yemekleri bilmek aslında tarih hakkında da önemli ipuçları taşır. Eski Türk yemekleri günümüzde de popülerliğini sürdürüyor ve bu yemekler korunmaya çalışılıyor. Atalarımızın ne yediğini bilmek isteyen pek çok kişi bu yemekleri araştırıyor, yapıyor ya da restoranının menüsüne ekliyor. Eğer sen de Eski Türk yemeklerine ilgiliysen doğru adrestesin! Testi çözerek eski Türklerin neler yediği hakkında bilgi sahibi olabilirsin.

Geleneksel Türk yemeklerine ne kadar hâkimsin?

1/8

Türklerin bilinen en eski yemeğinin ismi nedir?

Türklerin bilinen en eski yemeğinin ismi nedir?
Ayranaşı
Tutmaç
Tutmaş
Ayran çorbası
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Türk kültürünün geleneksel bir içeceği olan ve günümüzde de Orta Asya bozkırlarında hâlâ tüketilen içeceğin adı nedir?

Türk kültürünün geleneksel bir içeceği olan ve günümüzde de Orta Asya bozkırlarında hâlâ tüketilen içeceğin adı nedir?
Kırmız
Kımız
Ayran
Süt
3/8

Aşağıda fotoğrafı yer alan eski Türk topluluklarında da sıklıkla tüketilen yemeğin ismi nedir?

Aşağıda fotoğrafı yer alan eski Türk topluluklarında da sıklıkla tüketilen yemeğin ismi nedir?
Kutmak
Kuymak
Tutmaç aşı
Peynir helvası
4/8

Aşağıdaki yemeklerden hangisi Bursa'da eski zamanlardan bu yana yapılan yemeklerden değildir?

Lahana sarması
Pideli köfte
İskender
Tahanlı
5/8

Fotoğraftaki Eski Türk yemeğinin ismi nedir?

Fotoğraftaki Eski Türk yemeğinin ismi nedir?
Bafra Pidesi
Kıymalı Pide
Karadeniz pidesi
Trabzon pidesi
6/8

Hangi Türk yemeğinin yapımında patlıcan kullanılmaz?

Hangi Türk yemeğinin yapımında patlıcan kullanılmaz?
İmam bayıldı
Hünkâr beğendi
Öcce
Tolçka
7/8

Hangisi, Orta Asya Döneminde (6. yy - 10 yy. arası) öne çıkan yiyeceklerden birisi değildir?

Hangisi, Orta Asya Döneminde (6. yy - 10 yy. arası) öne çıkan yiyeceklerden birisi değildir?
Kak et
Kunut
Kavurma
Biryan
8/8

Kımız kadar eski bir tarihe sahip olan ve kımıza nazaran günümüzde Türkiye'de hâlâ tüketilen içecek hangisidir?

Kımız kadar eski bir tarihe sahip olan ve kımıza nazaran günümüzde Türkiye'de hâlâ tüketilen içecek hangisidir?
Şerbet
Boza
Kahve
Ayran

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