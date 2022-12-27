Kahvenin mutfağımıza katılması, domates ve patatesin yemeklerde yer alması sadece Türk mutfağı hakkında değil dönemin siyasi özelliklerini de yansıtan unsurlardır. Bu nedenle kültürel ve geleneksel yemekleri bilmek aslında tarih hakkında da önemli ipuçları taşır. Eski Türk yemekleri günümüzde de popülerliğini sürdürüyor ve bu yemekler korunmaya çalışılıyor. Atalarımızın ne yediğini bilmek isteyen pek çok kişi bu yemekleri araştırıyor, yapıyor ya da restoranının menüsüne ekliyor. Eğer sen de Eski Türk yemeklerine ilgiliysen doğru adrestesin! Testi çözerek eski Türklerin neler yediği hakkında bilgi sahibi olabilirsin.

Geleneksel Türk yemeklerine ne kadar hâkimsin? 1/8 Türklerin bilinen en eski yemeğinin ismi nedir? Ayranaşı Tutmaç Tutmaş Ayran çorbası 2/8 Türk kültürünün geleneksel bir içeceği olan ve günümüzde de Orta Asya bozkırlarında hâlâ tüketilen içeceğin adı nedir? Kırmız Kımız Ayran Süt 3/8 Aşağıda fotoğrafı yer alan eski Türk topluluklarında da sıklıkla tüketilen yemeğin ismi nedir? Kutmak Kuymak Tutmaç aşı Peynir helvası 4/8 Aşağıdaki yemeklerden hangisi Bursa'da eski zamanlardan bu yana yapılan yemeklerden değildir? Lahana sarması Pideli köfte İskender Tahanlı 5/8 Fotoğraftaki Eski Türk yemeğinin ismi nedir? Bafra Pidesi Kıymalı Pide Karadeniz pidesi Trabzon pidesi 6/8 Hangi Türk yemeğinin yapımında patlıcan kullanılmaz? İmam bayıldı Hünkâr beğendi Öcce Tolçka 7/8 Hangisi, Orta Asya Döneminde (6. yy - 10 yy. arası) öne çıkan yiyeceklerden birisi değildir? Kak et Kunut Kavurma Biryan 8/8 Kımız kadar eski bir tarihe sahip olan ve kımıza nazaran günümüzde Türkiye'de hâlâ tüketilen içecek hangisidir? Şerbet Boza Kahve Ayran