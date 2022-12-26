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Partnerin seninle evlenmeyi düşünüyor mu yoksa seni oyalıyor mu?

23.12.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Partnerinin doğru insan olduğunu düşünüyor musun? Senin için doğru olduğunu düşünüyorsan onunla bir gelecek hayali kuruyor musun? Eğer hayatındaki kişiyle bir gelecek hayalin varsa ancak onun seninle bir gelecek kurup kurmadığını merak ediyorsan hazırladığımız bu testi çözebilirsin!

Partnerin seninle evlenmeyi düşünüyor mu yoksa seni oyalıyor mu?

Peki, partnerin seninle evlenmeyi düşünüyor mu yoksa seni oyalıyor mı? Hazırsan testi çöz ve cevabı öğren!

Partnerin seninle evlenmeyi düşünüyor mu yoksa seni oyalıyor mu?

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Teste başlamadan önce seni biraz tanıyalım. Cinsiyetin nedir?

Teste başlamadan önce seni biraz tanıyalım. Cinsiyetin nedir?
Kadın
Erkek
Ne fark eder?
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Peki, yaşın kaç?

Peki, yaşın kaç?
18 yaş altı
18-24
25-34
35-44
45+
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Evlilikle alakalı bir durumda ya da konuşmada sizi geçiştiriyor mu?

Evlilikle alakalı bir durumda ya da konuşmada sizi geçiştiriyor mu?
Evet, ne zaman konu evliliğe gelse konudan kaçıyor.
Hayır, evlilik konusu geçtiği zaman geçiştirmez ve fikirlerini söyler.
Kısmen geçiştiriyor, anlamadım ki!
Asla evlilik konusunun açılmasına müsade etmiyor.
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İlişkiniz kaç yıllık?

İlişkiniz kaç yıllık?
1 yıl ve altı
3 yıl
5 yıl
6 yıl ve üzeri
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İlişkinizde geleceğe yönelik planlar yapıyor musunuz?

İlişkinizde geleceğe yönelik planlar yapıyor musunuz?
Evet, beraber yaşamak ya da tatile gitmek gibi uzun süreli planlar yapıyoruz.
Yaptığımız planlar maksimum 1-2 ay sonrasına oluyor.
Bazı planlar yapıyoruz örneğin taşınmak ya da kedi/köpek sahiplenmek gibi.
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İlişkiniz kaç yılda daha sağlıklı hâle geldi?

İlişkiniz kaç yılda daha sağlıklı hâle geldi?
1-2 yılda ancak bir düzenimiz oturdu.
4-5 yılda ancak birbirimizi daha iyi anlamaya ve saygı duymaya başladık.
6-7 yıl oldu hâlâ sağlıklı bir ilişki olduğunu söyleyemem.
7 yılı geçti neredeyse ama hâlâ ilişkimizde bir şeyler eksik.
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İlişkinizde değer gördüğünüzü düşünüyor musunuz?

İlişkinizde değer gördüğünüzü düşünüyor musunuz?
Evet, karşılıklı bir değer olmasaydı ilişkimiz devam etmezdi.
Hayır, tam olarak benim ona değer verdiğim kadar bana değer verdiğini hissetmiyorum.
Bazı anlarda verdiği değeri hissediyorum ama her zaman değil.
Hiçbir zaman bana değer verdiğini hissetmedim.
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İlişkinizde sizin netleştiremediğiniz durumlar oluyor mu?

İlişkinizde sizin netleştiremediğiniz durumlar oluyor mu?
Evet, netleştiremediğim durumlar oluyor.
Hayır, her zaman birbirimize karşı her konuda net oluyoruz.
Bazen netleştiremediğim durumlar oluyor.
Hiçbir zaman ilişkimizde net olamadık ki...
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İlişkinizde başka insanların fikirlerinin etkisi oluyor mu?

İlişkinizde başka insanların fikirlerinin etkisi oluyor mu?
Evet, özellikle de arkadaşları ve çevresinin fikirlerini çok önemsiyor.
Hayır, bazen başka insanlardan fikir alsak da her zaman oturup kendi fikirlerimiz geçerli oluyor.
Genellikle çevremizin etkisi çok yüksek oluyor.
Hiçbir zaman başkalarının fikirlerinin ilişkimizi etkilemesine izin vermeyiz.
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Evliliğe karşı ortak bir bakış açınız var mı?

Evliliğe karşı ortak bir bakış açınız var mı?
İkimizin de evlenme düşüncesi var ama bu düşünce sanırım birbirimize karşı değil.
Evliliği düşünüyoruz ancak şartlar uygun olmadığı için ertelemek durumundayız.
Evliliği gereksiz görüyoruz.
Evlilik gibi bir düşünce var ancak tam olarak belli değil.
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Birbirinizin ailesiyle tanıştınız mı ya da aileleriniz ilişkinizi biliyor mu?

Birbirinizin ailesiyle tanıştınız mı ya da aileleriniz ilişkinizi biliyor mu?
Tüm aile üyeleriyle tanıştım.
Partnerim benim ailemdeki herkesle tanıştı.
Ailelerimiz bir ilişkimiz olduğunu biliyor ancak henüz tanışmadık.
Ben aileme bir ilişkim olduğunu söyledim ancak o ailesine bizi söylememiş.
Sadece kardeşleriyle/kuzenleriyle tanıştım.
Beni ve ilişkimizi ailesinden saklıyor.

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