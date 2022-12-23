Eğer "Ben çok bilgiliyim, haritalara bakarak ülkeleri gözünden tanırım." diyorsan zaman kaybetmeden teste başla ve sonucu gör. Bakalım dünya haritası üzerindeki ülke şekillerine ne kadar hâkimsin!
Haritalara bakarak ülkeleri tanıyabilir misin?
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Aşağıdaki harita hangi ülkeye aittir?
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Aşağıdaki harita hangi ülkeye aittir?
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Bayrağında yatay şekilde kırmızı-beyaz renkler olan ve haritada aşağıdaki şekilde gösterilen ülke hangisidir?
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Kırmızı ile gösterilmiş olan bölge hangi ülkedir?
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Aşağıdaki harita şekli hangi ülkeye aittir?
Amerika Birleşik Devletleri
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Aşağıdaki harita hangi ülkeye aittir?
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Aşağıdaki harita hangi Orta Avrupa ülkesine aittir?
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Aşağıdaki harita hangi ülkeye aittir?
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Aşağıdaki harita hangi ülkeye aittir?
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Aşağıdaki harita hangi ülkeye aittir?
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Kristof Kolomb'un "gözlerin gördüğü en güzel ada" olarak tarif ettiği Karayip ada ülkesi hangisidir?