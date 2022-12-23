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Haritalara bakarak ülkeleri tanıyabilir misin?

22.12.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel kültür bilgileri hayatımızın her yerinde! Özellikle de küçüklüğümüzden beri okulda gördüğümüz coğrafya bilgileri, genel kültürün de büyük bir kısmını oluşturuyor. Kimilerinin korkulu rüyası kimilerinin ezbere bildiği dünya haritasını ve ülkelerin harita üzerindeki şekillerini ne kadar biliyorsun?

Haritalara bakarak ülkeleri tanıyabilir misin?

Eğer "Ben çok bilgiliyim, haritalara bakarak ülkeleri gözünden tanırım." diyorsan zaman kaybetmeden teste başla ve sonucu gör. Bakalım dünya haritası üzerindeki ülke şekillerine ne kadar hâkimsin!

Haritalara bakarak ülkeleri tanıyabilir misin?

1/11

Aşağıdaki harita hangi ülkeye aittir?

Aşağıdaki harita hangi ülkeye aittir?
Fransa
Amerika
İtalya
Almanya
2/11

Aşağıdaki harita hangi ülkeye aittir?

Aşağıdaki harita hangi ülkeye aittir?
Almanya
Arjantin
Avusturya
Azerbaycan
3/11

Bayrağında yatay şekilde kırmızı-beyaz renkler olan ve haritada aşağıdaki şekilde gösterilen ülke hangisidir?

Bayrağında yatay şekilde kırmızı-beyaz renkler olan ve haritada aşağıdaki şekilde gösterilen ülke hangisidir?
Çin
Andorra
Endonezya
Angola
4/11

Kırmızı ile gösterilmiş olan bölge hangi ülkedir?

Kırmızı ile gösterilmiş olan bölge hangi ülkedir?
Arjantin
Angola
Arnavutluk
Andorra
5/11

Aşağıdaki harita şekli hangi ülkeye aittir?

Aşağıdaki harita şekli hangi ülkeye aittir?
İran
Irak
Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri
6/11

Aşağıdaki harita hangi ülkeye aittir?

Aşağıdaki harita hangi ülkeye aittir?
Kazakistan
Rusya
Azerbaycan
Özbekistan
7/11

Aşağıdaki harita hangi Orta Avrupa ülkesine aittir?

Aşağıdaki harita hangi Orta Avrupa ülkesine aittir?
Çekya
İsviçre
Slovenya
Slocvakya
8/11

Aşağıdaki harita hangi ülkeye aittir?

Aşağıdaki harita hangi ülkeye aittir?
Suriye
Amerika
Avusturya
Fas
9/11

Aşağıdaki harita hangi ülkeye aittir?

Aşağıdaki harita hangi ülkeye aittir?
İtalya
Yunanistan
Fransa
Filistin
10/11

Aşağıdaki harita hangi ülkeye aittir?

Aşağıdaki harita hangi ülkeye aittir?
Güney Kora
Hollanda
Gana
Haiti
11/11

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Kristof Kolomb'un "gözlerin gördüğü en güzel ada" olarak tarif ettiği Karayip ada ülkesi hangisidir?
Jamaica
Porto Riko
Saint Marin
Nevis

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