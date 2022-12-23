Eğer "Ben çok bilgiliyim, haritalara bakarak ülkeleri gözünden tanırım." diyorsan zaman kaybetmeden teste başla ve sonucu gör. Bakalım dünya haritası üzerindeki ülke şekillerine ne kadar hâkimsin!

Haritalara bakarak ülkeleri tanıyabilir misin? 1/11 Aşağıdaki harita hangi ülkeye aittir? Fransa Amerika İtalya Almanya 2/11 Aşağıdaki harita hangi ülkeye aittir? Almanya Arjantin Avusturya Azerbaycan 3/11 Bayrağında yatay şekilde kırmızı-beyaz renkler olan ve haritada aşağıdaki şekilde gösterilen ülke hangisidir? Çin Andorra Endonezya Angola 4/11 Kırmızı ile gösterilmiş olan bölge hangi ülkedir? Arjantin Angola Arnavutluk Andorra 5/11 Aşağıdaki harita şekli hangi ülkeye aittir? İran Irak Türkiye Amerika Birleşik Devletleri 6/11 Aşağıdaki harita hangi ülkeye aittir? Kazakistan Rusya Azerbaycan Özbekistan 7/11 Aşağıdaki harita hangi Orta Avrupa ülkesine aittir? Çekya İsviçre Slovenya Slocvakya 8/11 Aşağıdaki harita hangi ülkeye aittir? Suriye Amerika Avusturya Fas 9/11 Aşağıdaki harita hangi ülkeye aittir? İtalya Yunanistan Fransa Filistin 10/11 Aşağıdaki harita hangi ülkeye aittir? Güney Kora Hollanda Gana Haiti 11/11 Kristof Kolomb'un "gözlerin gördüğü en güzel ada" olarak tarif ettiği Karayip ada ülkesi hangisidir? Jamaica Porto Riko Saint Marin Nevis