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Gelin Adayı Hanife'den haşemalı paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.09.2018 09:53 | Son Güncelleme

Bir dönem Türkiye'nin gündeminden düşmeyen gelin adayı Hanife'nin, deniz kenarında haşemalı fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu

Gelin Adayı Hanife'den haşemalı paylaşım

Bir markanın reklamını yapmak için haşema ile objektif karşına geçen gelin adayı Hanife, fotoğrafıyla çok konuşuldu.

İlk defa haşemalı fotoğraf paylaştığını ifade eden Hanife, "Yüzümden de anladığınız üzere çok mutluyum. Sizinle ilk haşemalı fotoğraflarımı da paylaşmış olayım zaten tüm yaz deliler gibi tatil yaptım biliyorsunuz " dedi.

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Hanife, sosyal medya hesabından yaptığı reklamlarla büyük paralar kazanıyor.

DUDAKLARINA SİLİKON YAPTIRDI

Her yaptığını sosyal medyadan paylaşan Hanife'nin bu fotoğrafında dudaklarına silikon yaptırdığı gözlerden kaçmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
gelin adayı hanife Hanife

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