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Gelin adayı Hanife 'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 11:07 | Son Güncelleme

Tesettürden çıkan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medyadan kendisine gelen 'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye alan bir paylaşım yaptı.

Gelin adayı Hanife 'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

Başörtüsünü çıkarmasıyla olan olan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, son paylaşımıyla dikkat çekti. Açıldığı için tepkilerin hedefi olan Gürdal, gelen eleştirileri umursamadığını gösteren bir paylaşıma imza attı.

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İZDİVAÇ PROGRAMIYLA TANINMIŞTI

Önce ATV'de yayınlanan Esra Erol'da tanınan daha sonra programdan kovulduktan sonra Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına transfer olan gelin adayı Hanife Gürdal'ı tüm Türkiye tesettürlü olarak tanımıştı.

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BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARMA KARARI ALDI

Yarışmada sergilediği tavırlardan dolayı dikkat çeken, programdan sonra da paylaşımları ve yaptıklarıyla gündemdeki yerini koruyan Hanife Gürdal, radikal bir kararla başörtüsünü çıkarma kararı almıştı.

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"GİTTİKÇE AÇILIYORSUN"

Eski Instagram hesabını kapatarak yenisini açan gelin adayı, buradan açık fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Tesettürden çıkma kararıyla bir kesimin tepkisini çeken Gürdal, eleştiri yağmuruna tutulmuş, "Gittikçe açılıyorsun" yorumlarına maruz kalmıştı.

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"BEN SADECE BAŞIMI AÇTIM" DEMİŞTİ

Açıldıktan hemen sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürdal "Ben sadece başımı açtım, kıyafetlerim usturuplu" demişti.

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"HANİFE HANIM İYİCE SOYUNDUNUZ"

Hanife Gürdal, gelen tepkiler üzerine imalı bir paylaşım yaptı. Gürdal "Oooo Hanife hanım iyice soyundunuz" notuyla gelen eleştirileri ti'ye aldı.


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Hanife instagram

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