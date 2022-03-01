Gelin adayı Solmaz Çiros'dan yeni imaj! Pozlarına yorum yağıyor

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros bir dönem oyunculuk yaptı, Seda Sayan’ın klibinde oynadı ve kendi albümünü çıkardı. Artık mekanlarda çıkarak para kazanan Solmaz sosyal medyadan da reklam içerikleri paylaşıyor.

Yarışmadan sonra kilo alan ve görüntüsüyle bir hayli değişen Solmaz Çiros dekolteli pozlarıyla da adından söz ettiriyor. Yaptığı filtrelerde tipini neredeyse tamamen değiştiren Solmaz Çiros yeni imaj yaptı.

Kuaförden paylaşım yapan gelin adayının son halini görenler "Bu sen değilsin", "Eski sen iyiydi" yorumlarında bulundu.

Bazı takipçiler ise ünlü gelin adayına "Nerde o eski zarif fizik" yorumları yaparken bazıları ise "Kardashian olmaya adaysın" yazdı.



