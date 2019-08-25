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Gelin arabasının arkasına ''Kızı aldık, sıra Falcao'da'' yazdırdı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 25.08.2019 19:39 | Son Güncelleme

Sakarya'da fanatik Galatasaray taraftarı olan damat Yasin Tan, gelin arabasının arkasına 'Kızı aldık sıra Falcao'da' yazdırdı. Yasin Tan, "Ben muradıma erdim, inşallah Galatasaray ve taraftarlar da Falcao’ya kavuşup, muradına erer" dedi.

Gelin arabasının arkasına ''Kızı aldık, sıra Falcao'da'' yazdırdı

Sakarya'nın Geyve ilçesi Çengel Mahallesi'nde oturan Yasin Tan, düğünü öncesi gelin arabasını süsledi.

Ancak Yasin Tan, taraftarı olduğu Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen Monaco'nun Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'yu da unutmadı. Gelin arabasının arkasına 'Kızı aldık sıra Falcao'da' yazdırdı.

Damat Yasin Tan, "Ben muradıma erdim, inşallah Galatasaray ve taraftarlar da Falcao’ya kavuşup, muradına erer" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yasin Tan Radamel Falcao galatasaray

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