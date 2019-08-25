Sakarya'nın Geyve ilçesi Çengel Mahallesi'nde oturan Yasin Tan, düğünü öncesi gelin arabasını süsledi.
Ancak Yasin Tan, taraftarı olduğu Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen Monaco'nun Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'yu da unutmadı. Gelin arabasının arkasına 'Kızı aldık sıra Falcao'da' yazdırdı.
Damat Yasin Tan, "Ben muradıma erdim, inşallah Galatasaray ve taraftarlar da Falcao’ya kavuşup, muradına erer" dedi.
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