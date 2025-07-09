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Gelin çıldırıp saldırdı! Kaynanasını saçlarından sürükleyip öldüresiye dövdü! O anlar kamerada...

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Hindistan’ın Ghaziabad kentinde Akanksha isimli bir gelin apartmanda 65 yaşındaki kaynanası Sudesh Devi'yi öldüresiye dövdü. Saçlarından sürüklenen kadın gelininden şikayetçi oldu. Görüntüler ise sosyal medyada tepki çekti.

Hindistan’ın Ghaziabad kentinde yaşlı bir kadın, gelini ve gelinin annesi tarafından evinin önünde şiddete uğradı. 1 Temmuz'da Govindpuram bölgesinde meydana gelen vahşi olay, sosyal medyada yayılan çarpıcı videonun ardından gündem oldu.

Gelin çıldırıp saldırdı! Kaynanasını saçlarından sürükleyip öldüresiye dövdü! O anlar kamerada... 1

Görüntülerde, 65 yaşındaki Sudesh Devi'nin gelini Akanksha ve Akanksha'nın annesi tarafından itilip kakıldığı, tokatlandığı ve yerde saçlarından sürüklendiği görülüyor. İkilinin, sözlü bir tartışmanın ardından Devi'ye kendi evinde saldırdığı iddia ediliyor.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Akanksha'nın iki küçük çantayla geldiği, kayınvalidesiyle yüzleştiği ve kısa süre sonra vahşice saldırdığı görülüyor. Annesi, merdivenlerin yanında durup kavgayı kaydediyor. Sudesh Devi telefonu almaya çalıştığında yere düşüyor ve kafasına defalarca darbe alıyor. Akanksha'nın annesi müdahale etmeye çalışıyor, ancak devam eden saldırıyı durduramıyor.

Gelin çıldırıp saldırdı! Kaynanasını saçlarından sürükleyip öldüresiye dövdü! O anlar kamerada... 2

Olayın ardından gelininden şikayetçi olan Devi’nin dilekçesi başta işleme alınmasa da daha sonra kayıtlara geçti. Mağdur Sudesh Devi, gelini Akanksha'nın evlendikten sonra kendisine hakaret ve küfürlerle saldırdığını da ekleyerek şikayette bulundu.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Evden yazılım mühendisi olarak çalışan Akanksha, yaklaşık iki buçuk yıldır Gurugram'da yaşayan bir yazılım uzmanı olan Antariksh ile evli. Aile, Akanksha'nın istismarının düzenli olarak gerçekleştiğini ancak şimdiye kadar belgelenmediğini iddia ediyor. Olay, sosyal medyada geniş çaplı bir öfkeye yol açtı ve birçok kişi sanıklar için ağır hukuki yaptırımlar talep etti. Dava şu anda aktif olarak soruşturuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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