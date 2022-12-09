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Gelin Evi birincisi kim oldu? Gelin Evi 9 Aralık 2022 haftanın kazananı belli mi?

09.12.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'de Aslı Hünel'in eğlenceli sunumu ile ekrana gelen Gelin Evi'nde bugün final heyecanı var. Bütün hafta boyunca en güzel sunumu, yemekleri yapan ve en yüksek puanı toplayan yarışmacı 10 çeyrek altının sahibi olacak. Peki, Gelin Evi birincisi kim oldu? Gelin Evi 9 Aralık 2022 haftanın kazananı belli mi? İşte tüm merak edilenler...

Gelin Evi birincisi kim oldu? Gelin Evi 9 Aralık 2022 haftanın kazananı belli mi?

Gelin Evi programında bugün final heyecanı yaşanıyor. Haftanın son gününde en yüksek puanı alan gelin 10 çeyrek altının kazananı olacak. Hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı ise büyük ödülü kazanacak. Peki, Gelin Evi birincisi kim? Gelin Evi 9 Aralık 2022 haftanın kazananı kim oldu? İşte tüm detaylar...

GELİN EVİ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Fenomen program Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin kazanan ismi bugün verilecek olan son puanların ardından belli olacak. Gelin Evi 9 Aralık 2022 haftanın kazananı açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

Gelin Evi

GELİN EVİ FORMATI NEDİR?

En güzel çeyiz benim, en iyi sunumu ben yaparım bundan da keyif alırım, en iyi ev benim evim diyorsan seni de Gelin Evi'ne bekliyoruz.

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olacak 5 yeni gelin, final günü 10 Çeyrek Altın'ı kazanmak için kıyasıya yarışıyor.

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