Gelin Evi yarışmacısı Neşe Özkan'ın ölümünün ardından hastanede yapılan personel indirimi gündemde! Maliyeti 300 bin TL iken bakın ne kadar ödemiş

Gelin Evi programı ile adını duyuran sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, İstanbul Gaziosmanpaşa’daki özel bir hastanede, karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı oldu.

Neşe Özkan, 5 saat süren operasyonun ardından, uyandırma servisine alındı. Ancak Neşe Özkan, nefes darlığı şikayetiyle yoğun bakım ünitesinde yeniden tedaviye alındı. İddiaya göre kalbi duran Özkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası hayatını kaybeden iki çocuk annesi Neşe Özkan'ın cenazesi memleketi Bursa'da toprağa verildi. Kalbi delik olduğu için 17 yaşında tedavi gördüğü ortaya çıkan Neşe Özkan’ın ağabeyi Mevlüt Başkan, kardeşinin ölümünde hastanenin ihmali olduğunu iddia etti.

MALİYETİ 300 BİN TL'YDİ AMA...

Hastaneden şikayetçi olacağını söyleyen aile hastane tarafından yapılan indirime de dikkat çekti. Maliyeti yaklaşık olarak 300 bin TL olan bu ameliyatlar için Neşe Özkan'a 'personel indirimi' uygulandığı söylendi.

Neşe Özkan’ın eniştesi Ufuk Öztürk, Özkan'ın hastaneye bir arkadaşı vasıtasıyla gittiğini ve yapılan indirimlerle estetik ameliyatların 50 bin liraya yapıldığını iddia etti.