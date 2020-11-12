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Tavuklu talaş böreği nasıl yapılır? Tavuklu talaş böreği tarifi nedir? Tavuklu talaş böreği malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Tavuklu talaş böreği tarifi...

Seray Üstün Seray Üstün 12.11.2020 15:19 | Son Güncelleme:
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Tavuklu talaş böreği nasıl yapılır? Tavuklu talaş böreği tarifi nedir? Tavuklu talaş böreği malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Tavuklu talaş böreği tarifi...

Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında birbirinden lezzetli yemek tarifleri yapılmaya devam ediyor. 12 Kasım Perşembe günü yayınlanan 574. bölümde gelinler tavuklu talaş böreği yaptı. Haftanın finaline bir gün kala altın yarışının hareketlendiği programda gelinler izleyicilerinin karşısına tavuklu talaş böreğiyle çıktı.

Tavuklu talaş böreği Gelinim Mutfaka yarışmasıyla bir kez daha gündeme geldi. Yarışmanın sıkı takipçileri gelinlerin hazırladıkları tavuklu talaş böreği tarifini araştırmaya başladı. Peki tavuklu talaş böreği nasıl yapılır? Tavuklu talaş böreği malzemeleri nelerdir? İşte tavuklu talaş böreği...

TAVUKLU TALAŞ BÖREĞİ MALZEMELERİ

  • 6 adet milföy
  • 200 gr. tavuk göğsü
  • 1 adet havuç
  • 1 adet kapya biber
  • 5 adet arpacık soğan
  • 3 çorba kaşığı sıvıyağ
  • 4 çorba kaşığı konserve bezelye
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 2 çorba kaşığı su
  • Bir tutam dereotu
  • Bir tutam tuz
  • Bir tutam karabiber
  • Bir tutam kimyon
  • Bir tutam kekik

Üzeri için;

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 2 çorba kaşığı su
  • Bir tutam çörek otu
  • Bir tutam susam
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TAVUKLU TALAŞ BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Tavuklar küp küp doğranır. Ardından havuç, kapya biber ve sivri biber küçük küpler halinde kesilir. Arpacık soğanlar soyulur ve halka halka doğranır. Dereotu incecik kıyılır. Sote tenceresine sıvı yağ konulur ve soğan, biber ile havuç eklenir. Sotelenen sebzelere 4-5 dakika sonra tavuklar eklenir. Tavuklar suyunu salıp çekene kadar tavada çevrilir. Ardından salçası ilave edilir. 2 yemek kaşığı sıcak su konulur, baharatları ve bezelyesi eklenir. Bir taşım kaynadıktan sonra altı söndürülür ve dereotu serpilir. Milföy hamurları merdane ile inceltilir ve ortalarına iç harcı konulur. Bohça gibi kapatılır ve yağlı kağıt üzerine ters çevrilerek konulur. Üzerine su ile çırpılan yumurta sarısı sürülür. Ardından çörekotu ve susamla süslenir. Son adımda önceden ısıtılan 180 derecelik alt üst turbo ayardaki fırında 7-8 dakika boyunca pişirilir.

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