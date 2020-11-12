Tavuklu talaş böreği nasıl yapılır? Tavuklu talaş böreği tarifi nedir? Tavuklu talaş böreği malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Tavuklu talaş böreği tarifi...

Tavuklu talaş böreği Gelinim Mutfaka yarışmasıyla bir kez daha gündeme geldi. Yarışmanın sıkı takipçileri gelinlerin hazırladıkları tavuklu talaş böreği tarifini araştırmaya başladı. Peki tavuklu talaş böreği nasıl yapılır? Tavuklu talaş böreği malzemeleri nelerdir? İşte tavuklu talaş böreği...

TAVUKLU TALAŞ BÖREĞİ MALZEMELERİ

6 adet milföy

200 gr. tavuk göğsü

1 adet havuç

1 adet kapya biber

5 adet arpacık soğan

3 çorba kaşığı sıvıyağ

4 çorba kaşığı konserve bezelye

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 çorba kaşığı su

Bir tutam dereotu

Bir tutam tuz

Bir tutam karabiber

Bir tutam kimyon

Bir tutam kekik

Üzeri için;

1 adet yumurta sarısı

2 çorba kaşığı su

Bir tutam çörek otu

Bir tutam susam

TAVUKLU TALAŞ BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Tavuklar küp küp doğranır. Ardından havuç, kapya biber ve sivri biber küçük küpler halinde kesilir. Arpacık soğanlar soyulur ve halka halka doğranır. Dereotu incecik kıyılır. Sote tenceresine sıvı yağ konulur ve soğan, biber ile havuç eklenir. Sotelenen sebzelere 4-5 dakika sonra tavuklar eklenir. Tavuklar suyunu salıp çekene kadar tavada çevrilir. Ardından salçası ilave edilir. 2 yemek kaşığı sıcak su konulur, baharatları ve bezelyesi eklenir. Bir taşım kaynadıktan sonra altı söndürülür ve dereotu serpilir. Milföy hamurları merdane ile inceltilir ve ortalarına iç harcı konulur. Bohça gibi kapatılır ve yağlı kağıt üzerine ters çevrilerek konulur. Üzerine su ile çırpılan yumurta sarısı sürülür. Ardından çörekotu ve susamla süslenir. Son adımda önceden ısıtılan 180 derecelik alt üst turbo ayardaki fırında 7-8 dakika boyunca pişirilir.

