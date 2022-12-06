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Gelinim Mutfakta 6 Aralık 2022 PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

06.12.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasının puan durumu tüm yarışma takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 6 Aralık Gelinim Mutfakta yarışmasında hangi gelin kaç puanı aldı, kim çeyrek altın kazandı sorularının yanıtları merak ediliyor. Kanal D’de yayınlanan programın bugünkü bölümünde heyecan yine doruktaydı. Peki Gelinim Mutfakta hangi gelin çeyrek altın kazandı? İşte güncel puan durumu…

Gelinim Mutfakta 6 Aralık 2022 PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Her gün farklı yemekler ile karşımıza çıkan program, bugün gerçekleşen yeni bölümüyle de izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. 1042. bölümde günün birincisi olan gelin çeyrek altının da sahibi oldu. Peki Gelinim Mutfakta günün birincisi kim, çeyrek altını kim kazandı? Güncel puan durumu…

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yeni bölümünde çeyrek altın kazanan isim belli oldu. Günün yarışmasında izleyiciler, gelinlerin kıyasıya rekabetine tanık oldu. Kaynanaların en yüksek puanlarını Hatice Karabulut ve Yeşim Öksüz aldı. En güzel köfte yemeğini yapan Hatice ise çeyrek altının sahibi oldu.

***GELİNİM MUTFAKTA 6 ARALIK PUAN DURUMU İSE ŞÖYLE;

gelinim

Hatice Karabulut 18
Yeşim Öksüz 17
Merve 16
Perihan 5

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