Gelinim Mutfakta 6 Aralık 2022 PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Her gün farklı yemekler ile karşımıza çıkan program, bugün gerçekleşen yeni bölümüyle de izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. 1042. bölümde günün birincisi olan gelin çeyrek altının da sahibi oldu. Peki Gelinim Mutfakta günün birincisi kim, çeyrek altını kim kazandı? Güncel puan durumu…

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yeni bölümünde çeyrek altın kazanan isim belli oldu. Günün yarışmasında izleyiciler, gelinlerin kıyasıya rekabetine tanık oldu. Kaynanaların en yüksek puanlarını Hatice Karabulut ve Yeşim Öksüz aldı. En güzel köfte yemeğini yapan Hatice ise çeyrek altının sahibi oldu.

***GELİNİM MUTFAKTA 6 ARALIK PUAN DURUMU İSE ŞÖYLE;

Hatice Karabulut 18

Yeşim Öksüz 17

Merve 16

Perihan 5

