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Gelinim Mutfakta Akdeniz kebabı tarifi! Renkli Akdeniz kebabı nasıl yapılır?

03.05.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında çarşamba günü Akdeniz kebabı tarifi verildi. Birçok sebzeyle yapılan Akdeniz kebabı oldukça beğeniliyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri Akdeniz kebabı nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte nefis Akdeniz kebabı tarifi...

Gelinim Mutfakta Akdeniz kebabı tarifi! Renkli Akdeniz kebabı nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 3
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 40dk
Kalori/Porsiyon -

Akdeniz kebabına Yörük kebabı da deniliyor. Klasik kebap tariflerine göre daha sulu olan bu tarif hem sulu yemek hem de kebap olarak görülüyor. Enfes Akdeniz kebabı tarifini daha önce denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • 450 gr kuşbaşı (kuzu ya da oğlak)
  • 1 adet kabak
  • 250 gr arpacık soğan
  • 1 adet havuç
  • 1 adet küçük patates
  • 1 su bardağı haşlanmış erişte
  • 100 gr taze fasulye
  • Tuz
  • Karabiber
  • 30 ml zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

TARİF

  • Tereyağı ve sıvıyağı tencereye alın. Tencere kızınca içerisine soğan ve etleri atarak soteleyin.
  • Kavrulan arpacık soğanları başka bir kaba alarak etlerin üzerine 1 çay bardağı su ekleyin, kısık ateşte pişmeye bırakın.
  • Eşit boyutlarda kabak, patates ve taze fasulyeleri doğrayın.
  • Et pişmeye yakın sebzeleri içerisine ekleyin ve bir miktar daha su koyarak pişmeye bırakın.
  • Piştiğinde içerisine önceden haşlanmış erişteleri ekleyerek karıştırın. Sıcakken servis edin.

AFİYET OLSUN!

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