Gelinim Mutfakta Akdeniz kebabı tarifi! Renkli Akdeniz kebabı nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında çarşamba günü Akdeniz kebabı tarifi verildi. Birçok sebzeyle yapılan Akdeniz kebabı oldukça beğeniliyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri Akdeniz kebabı nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte nefis Akdeniz kebabı tarifi...
Akdeniz kebabına Yörük kebabı da deniliyor. Klasik kebap tariflerine göre daha sulu olan bu tarif hem sulu yemek hem de kebap olarak görülüyor. Enfes Akdeniz kebabı tarifini daha önce denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.
MALZEMELER
450 gr kuşbaşı (kuzu ya da oğlak)
1 adet kabak
250 gr arpacık soğan
1 adet havuç
1 adet küçük patates
1 su bardağı haşlanmış erişte
100 gr taze fasulye
Tuz
Karabiber
30 ml zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
TARİF
Tereyağı ve sıvıyağı tencereye alın. Tencere kızınca içerisine soğan ve etleri atarak soteleyin.
Kavrulan arpacık soğanları başka bir kaba alarak etlerin üzerine 1 çay bardağı su ekleyin, kısık ateşte pişmeye bırakın.
Eşit boyutlarda kabak, patates ve taze fasulyeleri doğrayın.
Et pişmeye yakın sebzeleri içerisine ekleyin ve bir miktar daha su koyarak pişmeye bırakın.
Piştiğinde içerisine önceden haşlanmış erişteleri ekleyerek karıştırın. Sıcakken servis edin.
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