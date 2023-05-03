Gelinim Mutfakta Akdeniz kebabı tarifi! Renkli Akdeniz kebabı nasıl yapılır?

Akdeniz kebabına Yörük kebabı da deniliyor. Klasik kebap tariflerine göre daha sulu olan bu tarif hem sulu yemek hem de kebap olarak görülüyor. Enfes Akdeniz kebabı tarifini daha önce denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER 450 gr kuşbaşı (kuzu ya da oğlak)

1 adet kabak

250 gr arpacık soğan

1 adet havuç

1 adet küçük patates

1 su bardağı haşlanmış erişte

100 gr taze fasulye

Tuz

Karabiber

30 ml zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

TARİF Tereyağı ve sıvıyağı tencereye alın. Tencere kızınca içerisine soğan ve etleri atarak soteleyin.

Kavrulan arpacık soğanları başka bir kaba alarak etlerin üzerine 1 çay bardağı su ekleyin, kısık ateşte pişmeye bırakın.

Eşit boyutlarda kabak, patates ve taze fasulyeleri doğrayın.

Et pişmeye yakın sebzeleri içerisine ekleyin ve bir miktar daha su koyarak pişmeye bırakın.

Piştiğinde içerisine önceden haşlanmış erişteleri ekleyerek karıştırın. Sıcakken servis edin.

AFİYET OLSUN!

