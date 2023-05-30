Gelinim Mutfakta Amerikalı tavuk tarifi! Çıtır çıtır Amerikalı tavuk nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında salı günü Amerikalı tavuk tarifi verildi. Çıtır çıtır olan Amerikalı tavuk tarifi hem lezzeti hem de görünümüyle şenlik yaratıyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri Amerikalı tavuk nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte leziz Amerikalı tavuk tarifi...
Amerikalı tavuk tarifi çıtır tavuk sevenlerin vazgeçilmezi olabilecek bir lezzet. Küçükten büyüğe herkesin favorisi olacak Amerikalı tavuk tarifini henüz denemediyseniz kesinlikle denemeniz gerekiyor.
MALZEMELER
Yarım kilo tavuk
Yarım su bardağı süt
Yarım su bardağı yoğurt
2 adet yumurta
2 diş sarımsak (ezilmiş)
Tuz, karabiber, pul biber, kimyon, kekik, poy (istenilen miktarda)
Tavukları bulamak için:
5 yemek kaşığı galeta unu
3 yemek kaşığı mısır unu
1,5 yemek kaşığı nişasta
1,5 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı karbonat
Kızartmak için:
Sıvı yağ
TARİF
Öncelikle tavuklarımızı istediğimiz büyüklükte doğruyoruz. Yazmış olduğum baharatlardan zevkinize göre tavukların üzerine ekleyip elimizle ovuşturuyoruz.
Ayrı bir kapta sütü, yumurtayı, yoğurdu, sarımsağı ve tuzu ekleyip çırpıcı ile karıştırıyoruz.
Sonra baharatlarla harmanladığımız tavuklarımızı içerisine atıp buzdolabında en az 3-4 saat bekletiyoruz. Varsa vaktiniz 1 gün önceden yapıp ertesi gün kızartabilirsiniz. Bu tavukların çıtırlığı için önemlidir.
Sonra galeta unu, nişasta, un ve mısır ununu bir kapta karıştırıp dolaptan çıkardığımız tavukları bu karışıma bulayıp derin bir tencerede yağa atıp kızartıyoruz.
Yağ soğuk ve ilik olmamalı. Hafif kızgın olursa daha güzel kızaracaktır. En son kızaran tavuklarımızı kağıt havlu serili bir kaba alıp hafif yağını çekmesini sağlayalım.
Sonra servis için isterseniz ketçap ve mayonezle servis yapabilirsiniz.
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