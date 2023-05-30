YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tavuk Tarifleri
  4. Gelinim Mutfakta Amerikalı tavuk tarifi! Çıtır çıtır Amerikalı tavuk nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta Amerikalı tavuk tarifi! Çıtır çıtır Amerikalı tavuk nasıl yapılır?

30.05.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında salı günü Amerikalı tavuk tarifi verildi. Çıtır çıtır olan Amerikalı tavuk tarifi hem lezzeti hem de görünümüyle şenlik yaratıyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri Amerikalı tavuk nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte leziz Amerikalı tavuk tarifi...

Gelinim Mutfakta Amerikalı tavuk tarifi! Çıtır çıtır Amerikalı tavuk nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 5
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon 300kal

Amerikalı tavuk tarifi çıtır tavuk sevenlerin vazgeçilmezi olabilecek bir lezzet. Küçükten büyüğe herkesin favorisi olacak Amerikalı tavuk tarifini henüz denemediyseniz kesinlikle denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • Yarım kilo tavuk
  • Yarım su bardağı süt
  • Yarım su bardağı yoğurt
  • 2 adet yumurta
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • Tuz, karabiber, pul biber, kimyon, kekik, poy (istenilen miktarda)
  • Tavukları bulamak için:
  • 5 yemek kaşığı galeta unu
  • 3 yemek kaşığı mısır unu
  • 1,5 yemek kaşığı nişasta
  • 1,5 yemek kaşığı un
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • Kızartmak için:
  • Sıvı yağ

TARİF

  • Öncelikle tavuklarımızı istediğimiz büyüklükte doğruyoruz. Yazmış olduğum baharatlardan zevkinize göre tavukların üzerine ekleyip elimizle ovuşturuyoruz.
  • Ayrı bir kapta sütü, yumurtayı, yoğurdu, sarımsağı ve tuzu ekleyip çırpıcı ile karıştırıyoruz.
  • Sonra baharatlarla harmanladığımız tavuklarımızı içerisine atıp buzdolabında en az 3-4 saat bekletiyoruz. Varsa vaktiniz 1 gün önceden yapıp ertesi gün kızartabilirsiniz. Bu tavukların çıtırlığı için önemlidir.
  • Sonra galeta unu, nişasta, un ve mısır ununu bir kapta karıştırıp dolaptan çıkardığımız tavukları bu karışıma bulayıp derin bir tencerede yağa atıp kızartıyoruz.
  • Yağ soğuk ve ilik olmamalı. Hafif kızgın olursa daha güzel kızaracaktır. En son kızaran tavuklarımızı kağıt havlu serili bir kaba alıp hafif yağını çekmesini sağlayalım.
  • Sonra servis için isterseniz ketçap ve mayonezle servis yapabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fırında tavuk şinitzel tarifi! Çıtır çıtır tavuk şinitzel nasıl yapılır?Fırında tavuk şinitzel tarifi! Çıtır çıtır tavuk şinitzel nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
tarifi Gelinim Mutfakta nasıl yapılır leziz

En Çok Okunan Haberler

'Kaybettiniz' yorumu gelince... Bakın ne dedi

'Kaybettiniz' yorumu gelince... Bakın ne dedi

Bekaret sahnesi yayınlanmadan tepki çekti! "Görmek istemiyoruz"

Bekaret sahnesi yayınlanmadan tepki çekti! "Görmek istemiyoruz"

Gelinliğine olay yorum! "Göğüs pedi olmuş mu"

Gelinliğine olay yorum! "Göğüs pedi olmuş mu"

Seçimden sonra soluğu tatilde aldı! Sütyensiz seçimiyle dikkat çekti

Seçimden sonra soluğu tatilde aldı! Sütyensiz seçimiyle dikkat çekti

Tam kıvamında vişneli brownie tarifi

Tam kıvamında vişneli brownie tarifi

İlginizi Çekebilir

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.