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Gelinim Mutfakta Antalya köftesi ve piyaz tarifi! Antalya köftesi ve piyaz nasıl yapılır?

26.05.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde cuma günü Antalya köftesi ve piyaz tarifi verildi. Antalyalıların vazgeçilmez ikilisi olan Antalya köftesi ve piyaz hem tadı hem de kokusu ile iştah kabartıyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri Antalya köftesi ve piyaz nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte leziz Antalya köftesi ve piyaz tarifi...

Gelinim Mutfakta Antalya köftesi ve piyaz tarifi! Antalya köftesi ve piyaz nasıl yapılır?

Antalya köftesi ve piyaz enfes uyumuyla favori ikililer arasında yer alıyor. Bu enfes lezzeti evinizde yapmak istiyorsanız aşağıda yer alan Antalya köftesi ve piyaz tarifini kaçırmamanız gerekiyor.

ANTALYA KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler

  • 500 gram dana kıyma orta yağlı
  • 200 gram kuzu kıyma orta yağlı
  • 1 dolu tatlı kaşığı tuz (baharatlı istenirse )
  • 1 küçük rendelenmiş soğan
  • 3 yemek kaşığı bayat ekmek yada galeta unu
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Közlemek için;
  • 6 tane biber
  • 2 tane soğan
  • 3-4 tane domates

Yapılışı

Öncelikle kıyma derin bir kaba alıp tuzla iyice en az 10 dakika kadar yoğuralım.
Sonra istenirse baharatları ekleyip çok az su bayat ekmek girerse ekleyin çok sert olmasın tekrar iyice yoğuralım.
Yarım saat dolapta dinlendirelim.
Elimizi ıslatıp kıymadan mandalina büyüklüğünde parçalar alıp şişlere saplayalım elimizle rulo yapıp sıkılaştıralım.
Hepsini aynı şekilde tamamlayalım.
Fırın tepsisinin üzerine ızgara teli koyup dizelim.
Biberleri ,domatesleri ve soğanı dörde bölüp dizelim.
Önceden ısıtılmış 200- 220 c fırında 15 -20 dakika kızarana kadar pişiriyoruz.
Her fırın farklı olacağı için siz kendi fırınınıza göre ayarlayın. ( yavaş pişerse sertleşir ve kuru olur ) ızgarada da pişirebilirsiniz.
Yanına meyaneli bulgur pilavı ve soğan salatasıyla, varsa tırnak pide dilimleyip altına servis yapabilirsiniz.

Yeni Proje - 2023-05-26T131316.128

PİYAZ TARİFİ

Malzemeler

  • 3 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet domates
  • 1 tutam maydanoz
  • 2 adet haşlanmış yumurta
  • Tarator Sosu için;
  • 3 yemek kaşığı haşlanmış kuru fasulye
  • 1 çay bardağı tahin (125 ml)
  • 3 diş sarımsak
  • Yarım çay bardağı elma sirkesi (60 ml)
  • Yarım adet limon suyu
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı (60 ml)
  • Yarım çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

  • İlk olarak yumurtalarımızı haşlayalım. Eğer yumurtalarınız orta büyüklükteyse 10 dakika kadar kaynatmanız yeterli olacaktır.
  • Bizde bu sırada tarator sosu için rondoya, 3 yemek kaşığı haşlanmış fasulye, sarımsak, zeytinyağı, tahin, elma sirkesi, limo suyu, tuz ve kimyonu alarak malzemeler krema kıvamını alana kadar çalıştıralım.
  • Ardından kalan haşlanmış fasulyeyi uygun bir karıştırma kabına alalım.
  • Üzerine hazırladığımız taratoru ekleyelim ve güzelce karıştıralım.
  • Soğanımızı piyazlık doğrayarak elimizle ovalım.
  • Domatesimizi küp küp olacak şekilde, maydanozumuzu da ince ince doğrayalım.
  • Haşlanan yumurtalarımızın kabuklarını soyalım ve dilimleyelim.
  • Sosa buladığımız fasulyeyi servis tabağına alalım ve eşit bir şekilde yayalım.
  • Üzerine soğanları ekleyelim. Soğanların üzerine de domatesleri yerleştirelim.
  • Yumurta dilimlerini de güzel bir şekilde yerleştirip, maydanoz serpelim ve tahinli Antalya piyazımızı servis edelim.

AFİYET OLSUN!

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