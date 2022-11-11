Gelinim Mutfakta Antalya usulü babata keki tarifi! Babata keki nasıl yapılır?

Tatlılar günün çok daha mutlu geçmesini sağlayabiliyor. Sevilerek yenilen birçok kek tarifi bulunuyor. Ancak leziz Antalya usulü babata kekin tarifi fazla bilinmiyor. Susam ve tahin katılarak yapılan bu keki yiyen herkes hayran kalıyor.

MALZEMELER 3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 su bardağı tahin

2 su bardağı un

1,5 su bardağı mısır unu

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tane kabartma tozu

1 tane vanilya susam

TARİF Yumurtalar ve şeker çırpılır.

Sıvı yağ, süt, tahin eklenir.

Diğer kuru malzemeler de konularak, çırpılmaya devam edilir.

Kek kıvamında olunca, üzerine susam serpilir ve yağlanmış borcama dökülür, 180 derecede pişirilir.

AFİYET OLSUN!

