YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Gelinim Mutfakta Antalya usulü babata keki tarifi! Babata keki nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta Antalya usulü babata keki tarifi! Babata keki nasıl yapılır?

11.11.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta haftanın finalinde Antalya usulü babata keki yapıyor. Susamla yapılan bu kek iştah kabartıyor. İzleyiciler Antalya usulü babata keki nasıl yapılır? - Antalya usulü babata keki tarifini aratıyor. En lezzetli keklerden olan Antalya usulü babata keki tarifi...

Gelinim Mutfakta Antalya usulü babata keki tarifi! Babata keki nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 8
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 25dk

Tatlılar günün çok daha mutlu geçmesini sağlayabiliyor. Sevilerek yenilen birçok kek tarifi bulunuyor. Ancak leziz Antalya usulü babata kekin tarifi fazla bilinmiyor. Susam ve tahin katılarak yapılan bu keki yiyen herkes hayran kalıyor.

MALZEMELER

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı tahin
  • 2 su bardağı un
  • 1,5 su bardağı mısır unu
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 tane kabartma tozu
  • 1 tane vanilya susam

TARİF

  • Yumurtalar ve şeker çırpılır.
  • Sıvı yağ, süt, tahin eklenir.
  • Diğer kuru malzemeler de konularak, çırpılmaya devam edilir.
  • Kek kıvamında olunca, üzerine susam serpilir ve yağlanmış borcama dökülür, 180 derecede pişirilir.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için nefis tarifler! İşte 11 Kasım yemek menüsü'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için nefis tarifler! İşte 11 Kasım yemek menüsü
Tam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yokTam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yok
Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibiMide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi
Anahtar Kelimeler:
antalya Gelinim Mutfakta kek

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki yorumu gündem olmuştu! Şimdi de eski eşiyle ilgili...

Cinsel ilişki yorumu gündem olmuştu! Şimdi de eski eşiyle ilgili...

Ünlü şarkıcının kızı evlendi! Nihat Hatipoğlu'lu düğün gündem oldu

Ünlü şarkıcının kızı evlendi! Nihat Hatipoğlu'lu düğün gündem oldu

Turşunun az bilinen zararı hayatınızı karartabilir

Turşunun az bilinen zararı hayatınızı karartabilir

Zuhal Topal'la Yemekteyiz olay yaratan tavuklu düğün çorbası

Zuhal Topal'la Yemekteyiz olay yaratan tavuklu düğün çorbası

En lezzetli palamut tarifi! Fırında palamut nasıl yapılır?

En lezzetli palamut tarifi! Fırında palamut nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta Antalya usulü babata keki tarifi! En lezzetli kek

Gelinim Mutfakta Antalya usulü babata keki tarifi! En lezzetli kek

İlginizi Çekebilir

Ailesinin önünde timsah tarafından yakalanıp nehre sürüklendi!

Ailesinin önünde timsah tarafından yakalanıp nehre sürüklendi!

Herkes unuttu: Kuduzdaki salya tehlikesi

Herkes unuttu: Kuduzdaki salya tehlikesi

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Mia Khalifa son paylaşımına şaşırtan 'metres' yorumu!

Mia Khalifa son paylaşımına şaşırtan 'metres' yorumu!

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.