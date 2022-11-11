Gelinim Mutfakta Antalya usulü babata keki tarifi! Babata keki nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta haftanın finalinde Antalya usulü babata keki yapıyor. Susamla yapılan bu kek iştah kabartıyor. İzleyiciler Antalya usulü babata keki nasıl yapılır? - Antalya usulü babata keki tarifini aratıyor. En lezzetli keklerden olan Antalya usulü babata keki tarifi...
Tatlılar günün çok daha mutlu geçmesini sağlayabiliyor. Sevilerek yenilen birçok kek tarifi bulunuyor. Ancak leziz Antalya usulü babata kekin tarifi fazla bilinmiyor. Susam ve tahin katılarak yapılan bu keki yiyen herkes hayran kalıyor.
MALZEMELER
3 adet yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
1 su bardağı tahin
2 su bardağı un
1,5 su bardağı mısır unu
1 tatlı kaşığı tarçın
1 tane kabartma tozu
1 tane vanilya susam
TARİF
Yumurtalar ve şeker çırpılır.
Sıvı yağ, süt, tahin eklenir.
Diğer kuru malzemeler de konularak, çırpılmaya devam edilir.
Kek kıvamında olunca, üzerine susam serpilir ve yağlanmış borcama dökülür, 180 derecede pişirilir.
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