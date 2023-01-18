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Gelinim Mutfakta Ayrılık acısı tarifi: Acısı hissettiklerinizle yarışan Ayrılık acısı yemeği nasıl yapılır?

18.01.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında çarşamba günü Ayrılık acısı tarifi yapılıyor. Adı oldukça dikkat çekici olan bu yemek enfes tavuklar ve enfes sosuyla birlikte gönüllere taht kuruyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri evde Ayrılık acısı yemeği nasıl yapılır merak ediyor. İşte acısı dilleri yakan Ayrılık acısı tarifi...

Gelinim Mutfakta Ayrılık acısı tarifi: Acısı hissettiklerinizle yarışan Ayrılık acısı yemeği nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Puanınız alınmıştır.
Kaç adet 5
Hazırlık Süresi 40dk
Pişirme Süresi 40dk
Kalori/Porsiyon -

Ayrılık acısı yemeği bol sosuyla yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Fırına konulan yemeğin üzerine konulan cheddarlar yemeğin nar gibi kızarmasını sağlıyor. Ayrılık acısı tarifini daha önce denemediyseniz aşağıdaki tarifi kaçırmamalısınız.

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 4 dilim fileto tavuk göğsü
  • 1/4 çay kaşığı tuz
  • 1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
  • 1 adet orta boy kırmızı soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 2 adet chili biberi
  • 3 adet küçük boy domates
  • 1/2 su bardağı haşlanmış meksika fasulyesi (arzuya göre)
  • 1 çay kaşığı un
  • 1/2 çay kaşığı toz kişniş
  • 5 adet tortilla
  • Enchilada sosu için:
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı un
  • 3 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1/4 çay kaşığı sarımsak tozu
  • 1/4 çay kaşığı kimyon
  • 2 dal taze kekik
  • 1 su bardağı tavuk suyu
  • Üzeri için:
  • 1 su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri
  • 1/4 demet maydanoz

TARİF

  • Kemiksiz fileto tavuk göğüslerini uzun ince şeritler halinde kesin. Tuz ve taze çekilmiş tane karabiberle harmanlayın.
  • Kabuğunu soyduğunuz kırmızı soğan ve sarımsakları küçük parçalar halinde doğrayın. Çekirdeklerini çıkardığınız chili biberleri ince ince kıyın. Kabuklarını soyduğunuz domatesleri küçük küpler halinde kesin.
  • Ocak üzerinde ısıttığınız kalın tabanlı bir tavada zeytinyağını kızdırın. Tuz ve karabiberle çeşnilendirdiğiniz tavuk göğüslerini yüksek ateşte soteleyin. Renk alan tavukları servis tabağına alın.
  • Aynı tavaya kırmızı soğan ve sarımsakları alıp hafif bir renk alana kadar soteleyin. Biberleri katıp karıştırın. Domates küplerini ekleyip kısık ateşte kaynamaya bırakın.
  • Sos kıvamına gelen karışıma çok az miktarda un ve kişniş ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Haşlanmış Meksika fasulyesi ve sote tavuk göğüslerini ekleyip karıştırın.
  • Tortilla ekmeklerini ısıttıktan sonra mutfak tezgahı üzerine alın. Hazırladığınız iç harçla doldurup rulo şeklinde sardıktan sonra ısıya dayanıklı fırın kabına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika kadar pişirin.
  • Enchilada sosu için; zeytinyağını sos tenceresinde kızdırın. Un ekleyip 1-2 dakika kadar kavurun. Domates salçasını ekleyip karıştırın. Kırmızı toz biber, sarımsak tozu, kimyon ve taze kekik yapraklarıyla aroma katın.
  • Son olarak tavuk suyunu ekleyip karıştırdıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatın.
  • Fırından aldığınız tortillalar üzerine hazırladığınız sosu yayıp rendelenmiş cheddar peynirini serpiştirin. Kıyılmış maydanozlarla son dokunuşu yapın. Peynirler eriyene kadar fırında pişirmeye devam edin. Sıcak olarak sevdiklerinizle paylaşın.

AFİYET OLSUN!

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