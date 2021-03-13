Gelinim Mutfakta Ayten kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Kaynanası Neriman hanım kimdir?

17 Şubat’taki programda tüm kaynanalardan tam puan alarak Gelinim Mutfakta yarışmasında rekor kıran Ayten Hatamova Gürüf, hem sempatik tavırlarıyla hem de danslarıyla ilgi odağı oldu. Bir ayakkabı butiği de iştelen Ayten Hatamova Gürüf’un, Instagram’da 14 bin civarı takipçisi bulunuyor…

GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yarışmacısı Ayten Hatamova Gürüf, 17 Şubat’taki yayında tüm kayınvalidelerden 5 puan alarak rekor kırmıştı. Evli ve bir kız çocuğu sahibi olan Ayten Hatamova Gürüf, kaynanası Neriman Gürüf’le birlikte yarışmaya katıldı.

Ayakkabı butiği olan Ayten Hatamova Gürüf, Azerbaycan kökenlidir.

Instagram'da aytenhatamova kullanıcı adıyla yer alan Ayten Hatamova Gürüf'un, 14 bin civarı takipçisi bulunuyor.

Kayınvalidesi Neriman Hanım, gelini Ayten hanımın isteği üzerine Gelinim Mutfakta yarışmasına başvurduklarını açıklamıştı. Eşiyle internetten tanıştığını söyleyen Ayten, 2 sene bekledikten sonra Türkiye'ye geldiğini açıkladı.

Gelinim Mutfakta yarışmacıları Ayten Hatamova Gürüf ile kayınvalidesi Neriman Gürüf'un hayat hikâyesi ile ilgili pek bir bilgi bulunamadı...



