MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gelinim Mutfakta Ayten kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Kaynanası Neriman hanım kimdir?

Gelinim Mutfakta Ayten kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Kaynanası Neriman hanım kimdir?

13.03.2021 12:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gelinim Mutfakta Ayten kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Kaynanası Neriman hanım kimdir?

Kanal D ekranlarındaki Gelinim Mutfakta yarışmasına kaynanası Neriman hanımla birlikte katılan Ayten Hatamova Gürüf, güzelliği, tatlı dilinin dışında hırsı ve el becerisiyle de öne çıkıyor. Ayten Hatamova Gürüf, Gelinim Mutfakta yarışmasında bir gün yaptığı yemekle çok konuşuldu…

17 Şubat’taki programda tüm kaynanalardan tam puan alarak Gelinim Mutfakta yarışmasında rekor kıran Ayten Hatamova Gürüf, hem sempatik tavırlarıyla hem de danslarıyla ilgi odağı oldu. Bir ayakkabı butiği de iştelen Ayten Hatamova Gürüf’un, Instagram’da 14 bin civarı takipçisi bulunuyor…

GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yarışmacısı Ayten Hatamova Gürüf, 17 Şubat’taki yayında tüm kayınvalidelerden 5 puan alarak rekor kırmıştı. Evli ve bir kız çocuğu sahibi olan Ayten Hatamova Gürüf, kaynanası Neriman Gürüf’le birlikte yarışmaya katıldı.

Gelinim Mutfakta Ayten kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Kaynanası Neriman hanım kimdirr

Ayakkabı butiği olan Ayten Hatamova Gürüf, Azerbaycan kökenlidir.

Instagram'da aytenhatamova kullanıcı adıyla yer alan Ayten Hatamova Gürüf'un, 14 bin civarı takipçisi bulunuyor.

Gelinim Mutfakta Ayten kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Kaynanası Neriman hanım kimdirrr

Kayınvalidesi Neriman Hanım, gelini Ayten hanımın isteği üzerine Gelinim Mutfakta yarışmasına başvurduklarını açıklamıştı. Eşiyle internetten tanıştığını söyleyen Ayten, 2 sene bekledikten sonra Türkiye'ye geldiğini açıkladı.

Gelinim Mutfakta yarışmacıları Ayten Hatamova Gürüf ile kayınvalidesi Neriman Gürüf'un hayat hikâyesi ile ilgili pek bir bilgi bulunamadı...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok sayıda il tehlikede! 'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim durabilir'Çok sayıda il tehlikede! 'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim durabilir'
Deniz Çakır'ın elektrikli bisikleti çalındı! Çalan kişi erkek hemşire çıktıDeniz Çakır'ın elektrikli bisikleti çalındı! Çalan kişi erkek hemşire çıktı
Yıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimiYıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimi
Anahtar Kelimeler:
Kanal D
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin kanı donmuştu! 2 çocuğu öldüren caninin ilk sözleri

Türkiye'nin kanı donmuştu! 2 çocuğu öldüren caninin ilk sözleri

'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir'

'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir'

Taksim'de yolda yürüyen kadına kapkaç şoku

Taksim'de yolda yürüyen kadına kapkaç şoku

DEVA Partisi kongresinde gerginlik

DEVA Partisi kongresinde gerginlik

Meteoroloji tarih verip duyurdu: Yağmur ve kar geri dönüyor

Meteoroloji tarih verip duyurdu: Yağmur ve kar geri dönüyor

Değeri şoke etti! Balıkçı baba oğulun başına talih kuşu kondu

Değeri şoke etti! Balıkçı baba oğulun başına talih kuşu kondu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Sibel Can'dan flaş Karahan Çantay hamlesi!

Sibel Can'dan flaş Karahan Çantay hamlesi!

Cem Garipoğlu sorusuna sert yanıt

Cem Garipoğlu sorusuna sert yanıt

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Diğer Haberler

Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi

Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi

Kırmızı Oda'dan Masumlar Apartmanına transfer iddiası!

Kırmızı Oda'dan Masumlar Apartmanına transfer iddiası!

Doya Doya Moda bitiyor mu? Doya Doya Moda All Star yarışmacıları kimler?

Doya Doya Moda All Star yarışmacıları kimler?

Deniz Çakır'ın elektrikli bisikleti çalındı! Çalan kişi erkek hemşire çıktı

Deniz Çakır'ın elektrikli bisikleti çalındı! Çalan kişi erkek hemşire çıktı

Yağmur Tanrısevsin kimdir, kaç yaşında ve bir hastalığı var mı? Koronavirüse mi yakalandı?

Yağmur Tanrısevsin kimdir, koronavirüse mi yakalandı?

Berkay kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Berkay kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.