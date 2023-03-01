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Gelinim Mutfakta Beykoz kebabı tarifi! Leziz Beykoz kebabı nasıl yapılır?

01.03.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında Çarşamba günü yarışmacılara Beykoz kebabı tarifi verildi. Patlıcan ve patates püresi kullanılarak yapılan bu kebap karnıyarıkla yarışan bir lezzete sahip oluyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri iştah kabartan Beykoz kebabı nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte tadına doyum olmayan Beykoz kebabı tarifi...

Gelinim Mutfakta Beykoz kebabı tarifi! Leziz Beykoz kebabı nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 60dk
Kalori/Porsiyon -

Beykoz kebabı en sevilen sebzelerin birleşiminden oluşan enfes bir kebap. Üzerine konulan kaşar peynirleriyle nar gibi kızaran Beykoz kebabı tarifini kesinlikle denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • 2 parça tavuk göğsü
  • 4 adet patlıcan
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet çarliston biber
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tutam tuz
  • 1 tutam karabiber
  • Kızartmak için:
  • 2 su bardağı sıvı yağ
  • Patates püresi için:
  • 2 adet patates püresi
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Sos için:
  • 2 su bardağı sıcak su
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Üzeri için:
  • 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

TARİF

  • Patlıcanları alacalı olarak soyun.
  • 2 su bardağı yağı kızdırdığınız geniş bir tavada güzelce kızartın ve ardından fazla yağlarını süzdürmek için bir kağıt havlunun üstüne alın.
  • Tavuk, biber ve soğanları küp küp doğrayın.
  • Zeytinyağını ayrı bir tencereye alın ve yemeklik doğradığınız soğanlar pembeleşene dek kavurun. Ardından küp küp doğradığınız tavuk etlerini ve ince doğradığınız biberi de ekleyerek kavurmaya devam edin. Son olarak tuz ve karabiberi ekleyip, altını kapatın.
  • Ayrı bir tencerede patatesleri haşlayın. Kabuklarını soyun.
  • Çatalla ezerek püre haline getirin. Bir sos tavasına aldığınız ezilmiş patateslerin üstüne tereyağı ve sütü ilave edin ve sütü çekene dek karıştırarak pişirin. Tuzunu da ekleyip güzelce karıştırın.
  • Bir fırın kabına kızarttığınız patlıcanları dizin ve karınlarını bir bıçakla yararak açın. Bu kısma hazırladığınız tavuklu karışımı doldurun. Üstüne hazırladığınız patates püresini koyun ve son olarak üstlerine rendelenmiş kaşar serpin.
  • Sosu için su ve salçayı karıştırıp fırın kabına boşaltın.
  • Önceden ısıttığınız 200 derece fırında, üstleri kızarana dek yaklaşık 25 dakika pişmeye bırakın.
  • Fırından aldıktan sonra sıcak sıcak servis edin.

AFİYET OLSUN!


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