Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 11 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler oldu?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün seyircisiyle buluşan fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta 4 Aralık Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. 595. bölümünde gelinle en yüksek puanı almak için kıyasıya rekabet etti. Gelinler hem çeyrek altın hem de 5 altın bilezik heyecanını birlikte yaşadı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta boyunca en yüksek puanı toplayan gelin 5 altın bileziğin sahibi oldu. Aynı zamanda 11 Aralık Cuma günü su muhallebisi tarifinde en yüksek puanı alarak gün birincisi olan gelin ise çeyrek altına erişti.

Su muhallebisi tarifi yaparak en yüksek puanı alan ve gün birincisi eşit puanları alarak Gizem ve Aysun oldu. İki yarışmacı arasında kura çekimi yapıldı. Kura çekimin sonucunda çeyrek altının sahibi Gizem Sancaktar oldu. Gelinim Mutfakta programında haftanın en yüksek puanı alarak toplam 91 puanla 5 altın bileziğin sahibi ise Gizem Sancaktar oldu.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASINDA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasının 11 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan son bölümünde haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden gelin Gamze Karademir olarak açıklandı.



