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Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 11 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler oldu?

11.12.2020 16:11 | Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 11 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler oldu?

Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta yarışması 11 Aralık Cuma günü haftanın finaliyle izleyicisinin karşısına çıktı. Hafta finalinde kazanan ve yarışmaya veda edecek isimler belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta yarışmasından kim elendi? İşte 11 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta sonuçları...

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün seyircisiyle buluşan fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta 4 Aralık Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. 595. bölümünde gelinle en yüksek puanı almak için kıyasıya rekabet etti. Gelinler hem çeyrek altın hem de 5 altın bilezik heyecanını birlikte yaşadı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

gizem sancaktar

Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta boyunca en yüksek puanı toplayan gelin 5 altın bileziğin sahibi oldu. Aynı zamanda 11 Aralık Cuma günü su muhallebisi tarifinde en yüksek puanı alarak gün birincisi olan gelin ise çeyrek altına erişti.

Su muhallebisi tarifi yaparak en yüksek puanı alan ve gün birincisi eşit puanları alarak Gizem ve Aysun oldu. İki yarışmacı arasında kura çekimi yapıldı. Kura çekimin sonucunda çeyrek altının sahibi Gizem Sancaktar oldu. Gelinim Mutfakta programında haftanın en yüksek puanı alarak toplam 91 puanla 5 altın bileziğin sahibi ise Gizem Sancaktar oldu.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASINDA KİM ELENDİ?

gelinim mutfakta

Gelinim Mutfakta yarışmasının 11 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan son bölümünde haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden gelin Gamze Karademir olarak açıklandı.

Gelinim Mutfakta su muhallebisi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta su muhallebi tarifi nedir? Su muhallebisi malzemeleri nelerdir?Gelinim Mutfakta su muhallebisi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta su muhallebi tarifi nedir? Su muhallebisi malzemeleri nelerdir?


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