Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 20 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün seyircisiyle buluşan fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta 20 Kasım Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. 580. bölümünde gelinler portakal kasesinde sütlaç yaparak en yüksek puanı almak için kıyasıya rekabet etti. Gelinler hem çeyrek altın hem de 5 altın bilezik heyecanını birlikte yaşadı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta boyunca en yüksek puanı toplayan gelin 5 altın bileziğin sahibi oldu. Aynı zamanda 20 Kasım Cuma günü portakal kasesinde sütlaç tarifinde en yüksek puanı alarak gün birincisi olan gelin ise çeyrek altına erişti.

Portakal kasesinde sütlaç tarifini yaparak en yüksek puanı alan ve gün birincisi Gizem oldu. Gelinim Mutfakta programından haftanın en yüksek puanı alarak 5 altın bileziğin sahibi ise 94 puanla Gizem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASINDA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasının 20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlanan son bölümünde haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden gelin Didem olarak açıklandı.

