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Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 20 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler?

20.11.2020 16:32 | Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 20 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler?

Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta yarışması 20 Kasım Cuma günü haftanın finaliyle izleyicisinin karşısına çıktı. Hafta finalinde kazanan ve yarışmaya veda edecek isimler belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta yarışmasından kim elendi? İşte 20 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta sonuçları...

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün seyircisiyle buluşan fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta 20 Kasım Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. 580. bölümünde gelinler portakal kasesinde sütlaç yaparak en yüksek puanı almak için kıyasıya rekabet etti. Gelinler hem çeyrek altın hem de 5 altın bilezik heyecanını birlikte yaşadı.

Portakal kasesinde sütlaç nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta portakal kasesinde sütlaç tarifi nedir? Portakal kasesinde sütlaç malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta portakal kasesinde sütlaç tarifi...Portakal kasesinde sütlaç nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta portakal kasesinde sütlaç tarifi nedir? Portakal kasesinde sütlaç malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta portakal kasesinde sütlaç tarifi...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta boyunca en yüksek puanı toplayan gelin 5 altın bileziğin sahibi oldu. Aynı zamanda 20 Kasım Cuma günü portakal kasesinde sütlaç tarifinde en yüksek puanı alarak gün birincisi olan gelin ise çeyrek altına erişti.

Portakal kasesinde sütlaç tarifini yaparak en yüksek puanı alan ve gün birincisi Gizem oldu. Gelinim Mutfakta programından haftanın en yüksek puanı alarak 5 altın bileziğin sahibi ise 94 puanla Gizem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASINDA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasının 20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlanan son bölümünde haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden gelin Didem olarak açıklandı.

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