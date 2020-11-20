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Portakal kasesinde sütlaç nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta portakal kasesinde sütlaç tarifi nedir? Portakal kasesinde sütlaç malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta portakal kasesinde sütlaç tarifi...

Seray Üstün Seray Üstün 20.11.2020 15:10 | Son Güncelleme:
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Portakal kasesinde sütlaç nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta portakal kasesinde sütlaç tarifi nedir? Portakal kasesinde sütlaç malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta portakal kasesinde sütlaç tarifi...

Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Kanal D’de hafta içi her gün öğle kuşağında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması birbirinden lezzetleri tariflerle seyircisiyle buluşuyor. 20 Kasım Cuma günü haftanın finali bölümüyle yayınlanan Gelinim Mutfakta programı 580. kez seyircisine merhaba dedi. Gelinlerin çeyrek altın ve 5 altın bilezik için kıyasıya mücadele ettiği programda sütlaç yapıldı. Klasik sütlaç tariflerine rakip olacak bu modern yorum seyirciyi mest etti.

Türk mutfağının bilinen en eski tatlısı olan sütlaç, 7’den 70’e herkesin gönlünü kazanan bir lezzet olarka karşımıza çıkıyor. Divan-ü Lügat-it Türk’te ‘uwa’ adıyla sütlaça benzeyen bir tariften söz edilir. Kitapta yer alan tarifte pirinç soğuk suyla pişirilerek içerisine şeker eklendiğinden bahsedilir. Sütlü tatlıların atası olarak kabul edilen sütlaç, sütlü aş veya sütlü pirinç adlarıyla ilk olarak 15. yüzyılda tıbbi kitaplarda ve Kaygusuz Abdal’ın şiirlerinde geçer. Bir rivayete göre; Papa V. Pius’ın 1570’de verdiği bir ziyafette ‘’üzerine şeker ve tarçın serpilmiş Türk usulü sütlü pirinç’’ olarak bir lezzet sunulmuştur. Saray mutfağında tatlı olarak ilk tercih edilen sütlaç, İngiliz elçi Lord John Finch, Edirne Sarayı’nda IV. Mehmet’in huzuruna çıktıktan sonra sadrazam tarafından verilen ziyafette ikram edilmiştir.

Pirinç, süt ve şekerden oluşan sütlacın kıvamı zevke göre değişse de en beğenileni aslında pirinç tanelerinin tek tek ağza gelen usulüdür. Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinin mutfağındada bulunan sütleça özellikle İskandinavya ülkelerinde tarçın sosu ve kavrulmuş badem şekerleme ile yılbaşında servis edilir. Peki portakal kasesinde sütlaç nasıl yapılır? Portakal kasesinde sütlaç malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta portakal kasesinde sütlaç tarifi...

PORTAKAL KASESİNDE SÜTLAÇ MALZEMELERİ

  • 6 adet portakal
  • 1 litre süt
  • Yarım su bardağı pirinç
  • 1 çorba kaşığı pirinç unu
  • 1 çorba kaşığı mısır nişastası
  • 1,5 su bardağı su
  • 5 gram vanilya
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • Rendelenmiş portakal kabuğu
  • 1 tutam tuz
  • 1 çorba kaşığı tuzsuz tereyağı
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PORTAKAL KASESİNDE SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

İlk adımda kase olarak kullanılacak portakalların dış yüzeyi yıkanır. Ardından alt kısımları dik durabilecek şekilde düzeltilir. Üst kısmından bir kapak açılır ve içleri oyulur. Sütlacın kıvamının bozulmaması için için içleri oyulan portakalların içi kağıt havluyla silinir. Tencereye su, yıkanan pirinç ve bir tutam tuz konularak haşlanır. Başka bir kasede pirinç unu ve nişasta karıştırılır. Üzerine 1 su bardağı süt çırpılarak eklenir. Haşlanan ve iyice pişen pirince kalan süt ve şeker ilave edilerek karıştırılır. Tencereye nişasta ve pirinç unu karışımı yavaş yavaş eklenir. Yaklaşık 20-25 dakika boyunca sürekli karıştırılarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirilir. Son adımda vanilya, portakal kabuğu ve tereyağ ile karıştırılır. Altı söndürülür ve önceden hazırlanan portakal kaselerine doldurulur. Önce dışarıda daha sonra ise buzdolabında soğutulur.

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