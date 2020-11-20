Portakal kasesinde sütlaç nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta portakal kasesinde sütlaç tarifi nedir? Portakal kasesinde sütlaç malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta portakal kasesinde sütlaç tarifi...

Türk mutfağının bilinen en eski tatlısı olan sütlaç, 7’den 70’e herkesin gönlünü kazanan bir lezzet olarka karşımıza çıkıyor. Divan-ü Lügat-it Türk’te ‘uwa’ adıyla sütlaça benzeyen bir tariften söz edilir. Kitapta yer alan tarifte pirinç soğuk suyla pişirilerek içerisine şeker eklendiğinden bahsedilir. Sütlü tatlıların atası olarak kabul edilen sütlaç, sütlü aş veya sütlü pirinç adlarıyla ilk olarak 15. yüzyılda tıbbi kitaplarda ve Kaygusuz Abdal’ın şiirlerinde geçer. Bir rivayete göre; Papa V. Pius’ın 1570’de verdiği bir ziyafette ‘’üzerine şeker ve tarçın serpilmiş Türk usulü sütlü pirinç’’ olarak bir lezzet sunulmuştur. Saray mutfağında tatlı olarak ilk tercih edilen sütlaç, İngiliz elçi Lord John Finch, Edirne Sarayı’nda IV. Mehmet’in huzuruna çıktıktan sonra sadrazam tarafından verilen ziyafette ikram edilmiştir.

Pirinç, süt ve şekerden oluşan sütlacın kıvamı zevke göre değişse de en beğenileni aslında pirinç tanelerinin tek tek ağza gelen usulüdür. Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinin mutfağındada bulunan sütleça özellikle İskandinavya ülkelerinde tarçın sosu ve kavrulmuş badem şekerleme ile yılbaşında servis edilir. Peki portakal kasesinde sütlaç nasıl yapılır? Portakal kasesinde sütlaç malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta portakal kasesinde sütlaç tarifi...