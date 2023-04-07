Gelinim Mutfakta brownie pasta tarifi! Bol çikolatalı brownie pasta nasıl yapılır?

Brownie pasta, hafif ama yoğun çikolatalı tatlı arayanlar için enfes bir tarif. Brownie ile kremanın buluşmasıyla ortaya çıkan bu brownie pasta tarifini kesinlikle denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER Brownie için;

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ

1 ,5 su bardağı süt

25 gr kakao

1 paket toz çikolata sosu

1 çay kaşığı karbonat

1 buçuk su bardağı un

İsteğe bağlı damla çikolata

Kreması için;

1 paket muzlu puding

1 paket kremşanti

İsteğe bağlı damla çikolata

Ganaj için;

200 ml sıvı krema

160 gr bitter çikolata

TARİF Brownie için; yumurta ve şeker 3 dk çırpılır. Sıvı yağ, süt, kakao, toz çikolata sosu eklenir ve çırpılır. Un ve karbonat eklenir tekrar çırpılır.

Büyük dik dörtgen borcam margarin veya tereyağ ile yağlanır.

Kek harcı dökülür eşit bir şekilde yayılır.

Üzerine isteğe bağlı damla çikolata serpilir.

Önceden ısıtılmış 170 derecede fırında 10-15 dk pişirilir.

Pudingli krema için; puding arkasındaki tarife göre pişirilir ve ara ara karıştırılarak soğutulur. 1 paket krem santi toz halinde soğumuş pudingle karıştırılır.

Damla çikolata kalabilirsiniz. Dolaba kaldırılır.

Pişen brownie kek iyice soğuduktan sonra kreması üzerine yayılır.

Ganaj için sıvı krema biraz ısıtılır kaynatılmamalıdır yoksa krema kesilir.

Isınan kremaya çikolata kırılıp karıştırılır çikolata tamamen eriyince kremanın üzerine dökülüp yayılır.

En az 1 saat buz dolabında dinlendikten sonra servis edilebilir.

AFİYET OLSUN!



