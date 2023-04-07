YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Pasta Tarifleri
  4. Gelinim Mutfakta brownie pasta tarifi! Bol çikolatalı brownie pasta nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta brownie pasta tarifi! Bol çikolatalı brownie pasta nasıl yapılır?

07.04.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde cuma günü brownie pasta tarifi verildi. Bol çikolatalı tatlıları sevenlerin favorisi olacak brownie pasta tarifinin kesinlikle denenmesi gerekiyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri tam kıvamında brownie pasta nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte leziz tadıyla brownie pasta tarifi...

Gelinim Mutfakta brownie pasta tarifi! Bol çikolatalı brownie pasta nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç Kişilik -
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon -

Brownie pasta, hafif ama yoğun çikolatalı tatlı arayanlar için enfes bir tarif. Brownie ile kremanın buluşmasıyla ortaya çıkan bu brownie pasta tarifini kesinlikle denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • Brownie için;
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ
  • 1 ,5 su bardağı süt
  • 25 gr kakao
  • 1 paket toz çikolata sosu
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 1 buçuk su bardağı un
  • İsteğe bağlı damla çikolata
  • Kreması için;
  • 1 paket muzlu puding
  • 1 paket kremşanti
  • İsteğe bağlı damla çikolata
  • Ganaj için;
  • 200 ml sıvı krema
  • 160 gr bitter çikolata

TARİF

  • Brownie için; yumurta ve şeker 3 dk çırpılır. Sıvı yağ, süt, kakao, toz çikolata sosu eklenir ve çırpılır. Un ve karbonat eklenir tekrar çırpılır.
  • Büyük dik dörtgen borcam margarin veya tereyağ ile yağlanır.
  • Kek harcı dökülür eşit bir şekilde yayılır.
  • Üzerine isteğe bağlı damla çikolata serpilir.
  • Önceden ısıtılmış 170 derecede fırında 10-15 dk pişirilir.
  • Pudingli krema için; puding arkasındaki tarife göre pişirilir ve ara ara karıştırılarak soğutulur. 1 paket krem santi toz halinde soğumuş pudingle karıştırılır.
  • Damla çikolata kalabilirsiniz. Dolaba kaldırılır.
  • Pişen brownie kek iyice soğuduktan sonra kreması üzerine yayılır.
  • Ganaj için sıvı krema biraz ısıtılır kaynatılmamalıdır yoksa krema kesilir.
  • Isınan kremaya çikolata kırılıp karıştırılır çikolata tamamen eriyince kremanın üzerine dökülüp yayılır.
  • En az 1 saat buz dolabında dinlendikten sonra servis edilebilir.

AFİYET OLSUN!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelinim Mutfakta piyano pasta tarifiGelinim Mutfakta piyano pasta tarifi
Anahtar Kelimeler:
tarifi Gelinim Mutfakta nasıl yapılır tarif leziz

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz halini paylaşıp...

Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz halini paylaşıp...

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

'Cüretkarımdır' demişti! Transparan giyip...

'Cüretkarımdır' demişti! Transparan giyip...

Tadına doyum olmayan vardabit paçası tarifi

Tadına doyum olmayan vardabit paçası tarifi

Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 16. günü iftar menüsü

Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 16. günü iftar menüsü

Mutfağınıza ve sofralarına bahar esintisi katacak indirimli ürünleri sizin için seçtik

Mutfağınıza ve sofralarına bahar esintisi katacak indirimli ürünleri sizin için seçtik

İlginizi Çekebilir

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Sıranın sonu gözükmedi

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Sıranın sonu gözükmedi

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.