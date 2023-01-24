Gelinim Mutfakta Çiğ börek tarifi! Çıtır çıtır Çi börek (Çiğ börek) nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında salı günü çi börek tarifi yapılıyor. Çiğ börek olarak da bilinen çi börek Eskişehir'in enfes lezzetleri arasında yer alıyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri Çi börek (Çiğ börek) nasıl yapılır aramalarında bulunuyor. İşte mis gibi kokusuyla iştah kabartan çiğ börek tarifi...
Çiğ börek yediden yetmişe herkesin favori lezzetleri arasında yer alıyor. Çiğ kıyma ile kızartılan hamurlar enfes bir tada sahip oluyor. Evde yağ çekmeyen ama çıtır çıtır olan çi börek tarifi arıyorsanız bu tarifi kesinlikle denemelisiniz.
MALZEMELER
Hamuru için:
3 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı sirke
Kıymalı iç için:
300 gram kıyma
1 adet rendelenmiş soğan
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
3/4 çay bardağı su
Kızartmak için:
1/2 su bardağı sıvı yağ
TARİF
Bir karıştırma kabının içinde 300 gram kıyma, 1 adet soğan rendesi, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı suyu karıştırın.
Harcınızın sulu olmasına özen gösterin.
Bir kabın içerisinde 1 su bardağı ılık su, 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 tatlı kaşığı üzüm ya da elma sirkesini karıştırın.
Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamurunuzu un serptiğiniz tezgaha alıp bezelere ayırın.
Bir merdane yardımıyla orta büyüklükte bir tabak boyutunda açın. (Çiğ böreğinizin çıtır çıtır olmasını istiyorsanız hamurunuzu ince, daha dolgun olmasını istiyorsanız orta kalınlıkta açın.)
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