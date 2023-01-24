YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Börek Tarifleri
  4. Gelinim Mutfakta Çiğ börek tarifi! Çıtır çıtır Çi börek (Çiğ börek) nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta Çiğ börek tarifi! Çıtır çıtır Çi börek (Çiğ börek) nasıl yapılır?

24.01.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında salı günü çi börek tarifi yapılıyor. Çiğ börek olarak da bilinen çi börek Eskişehir'in enfes lezzetleri arasında yer alıyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri Çi börek (Çiğ börek) nasıl yapılır aramalarında bulunuyor. İşte mis gibi kokusuyla iştah kabartan çiğ börek tarifi...

Gelinim Mutfakta Çiğ börek tarifi! Çıtır çıtır Çi börek (Çiğ börek) nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon 415kal

Çiğ börek yediden yetmişe herkesin favori lezzetleri arasında yer alıyor. Çiğ kıyma ile kızartılan hamurlar enfes bir tada sahip oluyor. Evde yağ çekmeyen ama çıtır çıtır olan çi börek tarifi arıyorsanız bu tarifi kesinlikle denemelisiniz.

MALZEMELER

  • Hamuru için:
  • 3 su bardağı un
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 tatlı kaşığı sirke
  • Kıymalı iç için:
  • 300 gram kıyma
  • 1 adet rendelenmiş soğan
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 3/4 çay bardağı su
  • Kızartmak için:
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ

TARİF

  • Bir karıştırma kabının içinde 300 gram kıyma, 1 adet soğan rendesi, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı suyu karıştırın.
  • Harcınızın sulu olmasına özen gösterin.
  • Bir kabın içerisinde 1 su bardağı ılık su, 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 tatlı kaşığı üzüm ya da elma sirkesini karıştırın.
  • Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  • Hamurunuzu un serptiğiniz tezgaha alıp bezelere ayırın.
  • Bir merdane yardımıyla orta büyüklükte bir tabak boyutunda açın. (Çiğ böreğinizin çıtır çıtır olmasını istiyorsanız hamurunuzu ince, daha dolgun olmasını istiyorsanız orta kalınlıkta açın.)
  • Kıymalı harcınızı açtığınız hamura yerleştirip katlayın.
  • Kenarlarının iyice yapışmasını sağlamak için bir kapak ya da pizza kesiciyle düzgünce kesin.
  • Hepsini bu şekilde hazırlayın.
  • Bu sayede, börekleriniz kızarırken kenarları açılmayacaktır. Derin bir tavaya yağı alın ve güzelce kızdırın.
  • Kızmış yağa börekleri atarak kızartın ve kızaran böreklerinizi fazla yağı emmesi için bir kağıt havlu üzerine alın.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelinim Mutfakta Pratik Boşnak mantısı tarifiGelinim Mutfakta Pratik Boşnak mantısı tarifi
Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınızPazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız
Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibiMide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Gelinim Mutfakta çiğ börek çiğ börek tarifi tarifi

En Çok Okunan Haberler

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Fragman sinirleri bozdu! O sahneden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü

Fragman sinirleri bozdu! O sahneden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü

Beyaz donlu halini paylaşıp sildi

Beyaz donlu halini paylaşıp sildi

Frikik vermemek için çekiştirip durdu! İddialı tercih

Frikik vermemek için çekiştirip durdu! İddialı tercih

Ateşli sahneler! Çırılçıplak olmaktan çekinmediler

Ateşli sahneler! Çırılçıplak olmaktan çekinmediler

Lezzetine hayran kalacaksınız: Karamelli patlamış mısır tarifi

Lezzetine hayran kalacaksınız: Karamelli patlamış mısır tarifi

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.