Gelinim Mutfakta çıldır köfte tarifi! Kalmış pideleri değerlendireceğiniz çıldır köfte nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında pazartesi günü çıldır köfte tarifi verildi. Ramazan ayında kalmış pideleri değerlendirebileceğiniz lezzetli tarifler arıyorsanız çıldır köfte tarifi tam size göre! Gelinim Mutfakta izleyicileri çıldır köfte nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte yemek davetlerinin vazgeçilmezi çıldır köfte tarifi...
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