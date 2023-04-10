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Gelinim Mutfakta çıldır köfte tarifi! Kalmış pideleri değerlendireceğiniz çıldır köfte nasıl yapılır?

10.04.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında pazartesi günü çıldır köfte tarifi verildi. Ramazan ayında kalmış pideleri değerlendirebileceğiniz lezzetli tarifler arıyorsanız çıldır köfte tarifi tam size göre! Gelinim Mutfakta izleyicileri çıldır köfte nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte yemek davetlerinin vazgeçilmezi çıldır köfte tarifi...

Gelinim Mutfakta çıldır köfte tarifi! Kalmış pideleri değerlendireceğiniz çıldır köfte nasıl yapılır?

Çıldır köfte teknik olarak iskender yemeğinin çok daha basit hali olarak düşünülüyor. Evde hazırlanan enfes çıldır köftesi israfa karşı çıkarak kalmış pidelerin atılmasını önlüyor.

MALZEMELER

  • 6 tırnak pide
  • 500 gr köftelik kıyma
  • 1 su bardağı ıslatılmış ekmek içi
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kekik
  • 1 su bardağı et suyu
  • 50 gr tereyağı
  • Domates sosu için
  • 1 soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 domates
  • Defne yaprağı
  • Tuz
  • Yoğurt sosu için
  • 2 su bardağı süzme yoğurt
  • 4 diş sarımsak
  • 2 tatlı kaşığı tereyağı
  • Karabiber
  • Patates püresi için
  • 2 patates
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay bardağı süt
  • Tuz

TARİF

  • Kıyma, ekmek içi, tuz, karabiber ve kekiği bir kapta yoğurup hamburger köftesi büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Izgarada pişirin.
  • Tereyağını bir tavada eritin.
  • Pideleri tereyağında alt üst ederek kızartın.
  • Patates püresi için, bir tencerede patatesleri üzerini geçecek kadar suda haşlayın.
  • Haşlanan patatesleri çatalla ezin. Tereyağı, tuz ve sütü ekleyip iyice karıştırın.
  • Domates sosu için ince kıyılmış soğan, sarımsaklar ve tereyağını bir tavada soteleyin.
  • Rendelediğiniz domatesleri ilave edip ezerek pişirin.
  • Defne yaprağı ve tuzu ekleyip ocaktan alın.
  • Servis yapmadan önce defne yaprağını çıkartın.
  • Bu karışıma et suyunu ekleyip pideleri ıslatın.
  • Yoğurt sosu için, süzme yoğurda ince kıyılmış sarımsakları, tereyağını ve karabiberi ekleyip karıştırın.
  • Hazırladığınız pideleri servis tabağına alın.
  • Üzerine sırasıyla patates püresi, köfte ve yoğurt sosunu döküp sıcak servis yapın.

AFİYET OLSUN!

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