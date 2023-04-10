Gelinim Mutfakta çıldır köfte tarifi! Kalmış pideleri değerlendireceğiniz çıldır köfte nasıl yapılır?

Çıldır köfte teknik olarak iskender yemeğinin çok daha basit hali olarak düşünülüyor. Evde hazırlanan enfes çıldır köftesi israfa karşı çıkarak kalmış pidelerin atılmasını önlüyor.

MALZEMELER 6 tırnak pide

500 gr köftelik kıyma

1 su bardağı ıslatılmış ekmek içi

Tuz

Karabiber

Kekik

1 su bardağı et suyu

50 gr tereyağı

Domates sosu için

1 soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

3 domates

Defne yaprağı

Tuz

Yoğurt sosu için

2 su bardağı süzme yoğurt

4 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı tereyağı

Karabiber

Patates püresi için

2 patates

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı süt

Tuz

TARİF Kıyma, ekmek içi, tuz, karabiber ve kekiği bir kapta yoğurup hamburger köftesi büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Izgarada pişirin.

Tereyağını bir tavada eritin.

Pideleri tereyağında alt üst ederek kızartın.

Patates püresi için, bir tencerede patatesleri üzerini geçecek kadar suda haşlayın.

Haşlanan patatesleri çatalla ezin. Tereyağı, tuz ve sütü ekleyip iyice karıştırın.

Domates sosu için ince kıyılmış soğan, sarımsaklar ve tereyağını bir tavada soteleyin.

Rendelediğiniz domatesleri ilave edip ezerek pişirin.

Defne yaprağı ve tuzu ekleyip ocaktan alın.

Servis yapmadan önce defne yaprağını çıkartın.

Bu karışıma et suyunu ekleyip pideleri ıslatın.

Yoğurt sosu için, süzme yoğurda ince kıyılmış sarımsakları, tereyağını ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Hazırladığınız pideleri servis tabağına alın.

Üzerine sırasıyla patates püresi, köfte ve yoğurt sosunu döküp sıcak servis yapın.

AFİYET OLSUN!

