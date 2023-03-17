Gelinim Mutfakta Çıtır mutancana tarifi! Osmanlı mutfağının vazgeçilmezi mutancana nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında Cuma günü yarışmacılardan Çıtır mutancana istendi. Osmanlı'dan günümüze gelen mutancana yemek davetlerinin vazgeçilmezi olarak görülüyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri çıtır mutancana nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte lezzetine herkesin hayran kalacağı çıtır mutancana tarifi...
Et yemekleri içerisine katılan çeşitli malzemeler ile lezzetine lezzet katıyor. Çıtır mutancana yemeği de sevilerek tüketilen et yemekleri arasında yer alıyor. Bol malzemeyle hazırlanan çıtır mutancananın tadına doyum olmuyor.
MALZEMELER
500 gram kuzu kol kuşbaşı
12 adet arpacık soğan
3 diş sarımsak
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı un
3 su bardağı sıcak su
1/2 çay bardağı kuru üzüm
5 adet kuru incir
5 adet kuru erik
1/2 çay bardağı çiğ badem
1 yemek kaşığı sumak
1 yemek kaşığı bal
1 tatlı kaşığı tuz
TARİF
sıttığınız tencereye tereyağını alın ve eritin. Zeytinyağını ve ardından etleri ekleyip iyice kavurun.
Etlerin her tarafı renk alınca arpacık soğanları ve sarımsakları ekleyin. Etler suyunu çekince un ekleyin ve karıştırın.
Unun kokusu çıkınca, suyu ekleyin ve tencerenin altını kısın. Kapağı kapalı bir halde pişirin. Pişip pişmediğini, soğanları bıçakla delerek kontrol edin.
Sıcak suda bekletilmiş kuru üzümleri, erikleri, incirleri, bademleri, sumağı, balı ve tuzu ekleyin. Nazikçe karıştırın.
Kapağını kapatıp kısık ateşte 1-2 dakika daha pişmesini bekleyin ve altını kapatıp 15-25 dakika dinlenmeye bırakın.
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