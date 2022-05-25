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Gelinim Mutfakta çoban payı nasıl yapılır? Çoban payı tarifi ve malzemeleri nelerdir?

25.05.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta programının 25 Mayıs Çarşamba günü ekrana gelen bölümünde çoban payı yemeği yapıldı. Uğraştırıcı bir yemek olsa da lezzeti ile yiyenlerin müptelası olduğu bu yemek doyurucu ve sağlıklıdır. Ev hanımları da dahil olmak üzere birçok vatandaş internette; Gelinim Mutfakta çoban payı nasıl yapılır? Çoban payı tarifi ve malzemeleri nelerdir? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte Gelinim Mutfakta programında yapılan bu harika yemeğin tarifi...

Gelinim Mutfakta çoban payı nasıl yapılır? Çoban payı tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Çoban payı tarifi; Gelinim Mutfakta'nın 25 Mayıs 2022 Salı (bugün) yayınlanan bölümünün ardından merak konusu oldu. 'Gelinim Mutfakta çoban payı nasıl yapılır?', 'Çoban payı tarifi ve malzemeleri nelerdir?' sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA ÇOBAN PAYI NASIL YAPILIR?

Kanal D'de ekrana gelen Gelinim Mutfakta programında yapılan Gelinim Mutfakta'ki çoban payı yemeğinin yapımı biraz zor olsa da lezzeti harikadır.

ÇOBAN PAYI MALZEMELERİ NELERDİR?

Çoban payı yemeğinin malzemeleri:

400 gram dana kıyma
1 adet orta boy soğan
2 diş sarımsak
3 adet orta boy havuç
1,5 su bardağı bezelye
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı un
1 çay bardağı su
Tuz, karabiber, kırmızı toz biber
Yarım çay bardağı sıvı yağ

Çoban payı yemeğinin patates harcı için malzemeler:

6 tane büyük haşlanmış patates
1,5 su bardağı taze kasar peyniri rendesi
Yarım çay bardağı süt
1 tatlı kaşığı tereyağ
Tuz
Karabiber
Muskat cevizi rendesi

ÇOBAN PAYI TARİFİ

Patatesleri soyduktan sonra dörde bölün ve tuzlu suda haşlayın.

Havuçları küp küp kesip bezelye ile ayrı bir suda on dakika kadar haşlayın.

Tavaya sıvıyağı alın ve küçük küçük doğradığınız soğanları, sarımsakları yağda rengi dönene kadar kavurun.

Ardından kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çektikten sonra un ve suyu ekleyip beş dakika kadar kavurun.

Daha Sonra salça ve baharatları da ilave ederek kavurmaya devam edin.

Haşlanmış havuç ve bezelyeyi ekleyin, sürekli karıştırarak on dakika kadar pişirin.

Haşlanmış patatesleri süzüp püre haline getirn ve baharatları, tereyağı ve sütü ekleyerek blender'dan geçirin.

Borcama kıyma harcını yayarak dökün.

Son olarak kaşar rendesini patates püresine ekleyerek karıştırdıktan sonra kıymalı harcın üzerine püreyi yayarak dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin ve ilk sıcağı geçtikten sonra servis edin.

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